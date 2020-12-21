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Kuir Kıbrıs Derneği, Seks İşçiliği Üzerine Kapasite Geliştirme Eğitimini Gerçekleştirdi

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine yönelikSeks İşçiliği konulu Kapasite Geliştirme Eğitimini düzenlendi.
Kuir Kıbrıs Derneği, Seks İşçiliği Üzerine Kapasite Geliştirme Eğitimini Gerçekleştirdi

Seks İşçiliği üzerine gerçekleştirilen Kapasite Geliştirme Eğitimi, üç farklı oturumda 4 eğitmen tarafından verildi. Saat 10:00-14:00 arasında gerçekleşen eğitim, Kuir Kıbrıs üyelerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Eğitim, “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında gerçekleştirilen LGBTİ+ seks işçilerinin durum haritalandırılması raporunun aktarılması ile başlayarak, araştırmada yer alan Bilimsel Danışman Prof. Dr. Özlem Cankurtaran ve Araştırma Asistanı Ali Odabaş tarafından araştırmanın içeriğinin ve saha deneyimlerinin paylaşılması ile gerçekleştirilmiştir. Eğitimin ikinci oturumu ise avukat ve hak savunucusu olan Kardelen Yılmaz tarafından yakın coğrafyamız olan Türkiye’de seks işçiliği ile ilgili yasal mevzuatın genel durumu ve farklı mevzuatların karşılaştırılması ile   gerçekleştirilmiştir. Eğitiminin son oturumu ise seks işçiliği üzerine uzunca bir süredir hak savunuculuğu yapan Janset Kalan tarafından verilerek, bir hak savunucusu gözünde Türkiye'de seks işçiliği konusunda yaşananlar konusunda deneyim paylaşımı şeklinde gerçekleşmiştir. Çevrimiçi yapılan kapasite geliştirme eğitimi, başarılı bir şekilde tamamlanmış olup, katılımcılara elektronik sertifikalarının verilmesi ile son bulmuştur.

Son olarak Sömürüden Özgür LGBTİ+ Hayat Projesi Ekibi, katkı koyan konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek, yapılan bu eğitim ile Kuir Kıbrıs Derneği’nin seks işçiliği konusundaki kapasitesinin aratılmasının önemini vurgulayarak, bu alandaki hak ihlallerinin giderilmesi için daha güçlü bir mücadelenin sürdüreceğini vurguladı.

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