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Kuir Kıbrıs Derneği’nden, Yıllık Medya Takip Raporu

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Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi Yıllık Medya Takip Raporu yayımlandı.  
Kuir Kıbrıs Derneği’nden, Yıllık Medya Takip Raporu

Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, bu rapor, daha önce Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs Toplum Medyası (CCMC) tarafından, Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığı ile yürütülmüş olan Konuşulmayan Projesi kapsamında hazırlanan 2015-2016-2017 yılı Medya Takip Raporu’nun devamı niteliğini taşıyor. 

Rapor, Haziran 2019’dan Mayıs 2020’ye kadar olan bir yıllık süreyi kapsıyor. Bir yıl boyunca 2 basılı ve 3 dijital gazetenin 24 anahtar kelime ile tarandığı raporun hazırlanmasında emeği geçen ve araştırmasına katkı sağlayan Faika Deniz Paşa, Ziba Sertbay, Derviş Taşkıran, Yetin Arslan ve Işıl Saykan’a teşekkür eden Kuir Kıbrıs Derneği, şunları kaydetti: “Kuir Kıbrıs Derneği olarak, tarama yapmaya başladığımız ilk yıldan bugüne basının dilinin dönüştüğünü ve LGBTİ+ kapsayıcı haberlerin arttığını görebiliyoruz. Bizler basının dönüştürücü gücüne inanıyoruz ve bu raporları hazırlarken de sadece mevcut durumu göstermek için değil aynı zamanda daha kapsayıcı ve insan haklarına duyarlı habercilik nasıl yapılabiliri de sorguluyoruz. Son olarak, yayınlanacak olumsuz tek bir haberin bile LGBTİ+’lara kalıcı hasarlar yaratabileceği ve birçok konuda hak ihlallerine yol açabileceğini de hatırlatmak istiyoruz.“


Raporun tümüne www.queercyprus.org/tr/yillik-medya-takip-raporu-2020/ adresinden ulaşılabiliyor.

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