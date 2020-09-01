Kürtoğlu ‘Doğa Lefke’ kitabını LTB Başkanı Harmancı’ya sundu

Yazar Bakiye Kürtoğlu, gezi, gözlem, izcilik ve doğa konuları yanında coğrafi bilgiler içeren kitabı ‘Doğa Lefke’yi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

LTB Binası’nda gerçekleşen kabulde Kürtoğlu’nu çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak güzel bir eser yaratması nedeni ile kutlayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs’ın doğasının gelecek nesiller tarafından daha iyi tanınabilmesi için bu tip çalışmaların önemli olduğu vurgusu yaptı.

Yazar Bakiye Kürtoğlu ise 10 ile 17 arasındaki yaş grubuna hitap eden öykü kitabının bir seri olacağını ifade ederek, Lefkoşa İzcilik Derneği’nin “Gezi Gözlemle Ülkemi Tanıyorum” etkinliği sonrasında bu fikrin doğduğunu belirtti.