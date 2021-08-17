Kuzey Kıbrıs Turkcell ile İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Protokol kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell, hem genel kapsamda hem de gençler ve öğrencilerin iletişim ihtiyaçları için Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi’nin altyapısına destek sağlayacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell, İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi’nin bilişim ve iletişim donanımıyla ihtiyaçlarına destek olacak, Turkcell Ev İnterneti altyapısı ile hizmet sağlayacak. KKTC öğrencilerinin ilgi, yetenek ve değerlerinin belirlenmesi ve öz farkındalıklarını sağlayabilmelerine bilimsel yöntemler ve veriler ışığında çalışmalar yürüten Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi, güçlü Turkcell altyapısı ile hizmet verecek.

Protokole, İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ile Kuzey Kıbrıs Turkcell adına Genel Müdür Murat Küçüközdemir imza koydu.

“Öğrencilerin eğitimlerine en iyi şartları sağlayarak destek olmak önceliğimizdir”

Protokol imzası sırasında açıklamalarda bulunan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi’nin en temel amacının, KKTC öğrencilerinin ilgi, yetenek ve değerlerinin belirlenmesi ve öz farkındalıklarını sağlayabilmelerine bilimsel yöntemler ve veriler ışığında; bir taraftan geçmişini iyi okuyan, bir taraftan 21. yüzyıl becerilerine sahip ve gelecekleri üzerine isabetli öngörülerde bulunan bir neslin temellerini atmalarına olanak sağlamak olduğunu söyledi. Toklucu, bu çerçevede belirlenen projenin alt hedeflerini de şöyle aktardı: “Alanında uzman kişiler ve kurumlar tarafından gerçekleştirilecek eğitimler, bireysel görüşmeler ve portfolyo çalışmaları neticesinde her bir öğrenci için yetenek karnelerinin oluşturularak öğrenci özelliklerini ve yeterliklerini belirlemek birinci alt hedefimiz. İkincisi, öğrencilere akademik destek sunmanın yanı sıra tarihi ve kültürel içerikli eğitim programları, seminerler, geziler, atölye çalışmaları, vizyon konuşmaları ve kültür sanat programları vasıtasıyla; milli ve manevi değerler bağlamında Türk kültür yapısı ve özelliklerine uygun bir toplumun temelini inşaa etmektir. Üçüncüsü, öğrencilerin disiplinler arası ve kültürler arası bir yaklaşım ile bilimsel nitelikli proje üretim sürecinde aktif olarak yer almalarını sağlamak ve son olarak da KKTC’de yaşan gençlerin başarılı rol modeller olarak yetişmelerini sağlayarak ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki temel sorunlarına çözüm üretecek nitelikte bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlarla hizmet verecek olan merkezimize Kuzey Kıbrıs Turkcell’in tüm iletişim ihtiyaçlarımız için teknolojik donanım sağlaması, iletişim ve internet altyapısı ile destek olması öğrencilerimiz için elbette çok kıymetlidir. Öğrencilerimize her daim en iyi koşulları ve eğitimlerine de en iyi şartları sağlayarak destek olmak önceliğimizdir.”

“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak gençlerimizi önemsiyor, her zaman destekliyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de protokol kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasına, gençlerimizin geleceğimizi şekillendirdiğini söyleyerek başladı. Ülkemizde çok kıymetli, birbirinden başarılı birçok gencimiz olduğuna değinen Küçüközdemir, bu gençlere destek olmanın kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gençleri önemseyerek yıllardır farklı birçok proje ile desteklediklerini söyleyen Küçüközdemir, başta Toklucu olmak üzere, iş birliğinden dolayı tüm İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.