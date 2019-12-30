LAÜ’de “Çul Çürüten Kumpanya” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Ekinlikler Merkezi ve Tiyatro Kulübü tarafından organize edilen “Çul Çürüten Kumpanya” adlı tiyatro gösterimi, Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda sahnelendi.

Tiyatro gösterimi öğrencilere eğlenceli vakit geçirme imkanı sundu

Özlem Bayer’in yönetmenliğinde; Bayram Alkan’ın yönetmen yardımcılığında; Anıl Selçuk, Arif Temiz, Ayça Kasımcan, Bayram Alkan, Beril Dilek, Beyza Tektaş, Fatih Ilpars, Fatma Büşra Uzun, Ferdi Ökmen, Furkan Korkmaz, Furkan Üzüm, Halil Başün, Hamdi Aras, Mert Tosun, Mustafa Yılmaz, Nathan Rinomhota, Oğuzhan Poyraz Özçetin, Ömer Turgut, Sercan Oğuz, Süeda Nur Gül, Yağmur Akdağ, Yunus Aktaş, Yunus Karafakılı, Zeki Erözkan ve Zuhal Karaslan’dan oluşan oyuncu kadrosunun performansıyla tiyatro gösterimi öğrencilere eğlenceli vakit geçirme imkanı sundu. Teknik Sorumluların Can Burak Çağa, Şerife Sultan Kırkpınar, Mizgin Karakeçi ve Zeynep Kahraman’ın olduğu tiyaro gösteriminin kostüm ve dekoru LAÜ Tiyatro Kulübü tarafından hazırlandı.

Karafakılı: Öğrenci topluluğundan çok bir aile gibiyiz

Etkinlik hakkında bilgi veren LAÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Demir Yılmaz Karafakılı, “LAÜ Tiyatro Kulübü, her sezon yaptığı komedi oyunlarıyla adından söz ettiriyor. Seyirciyi bir kez daha gülmekten yerinde durduramayan LAÜ Tiyatro, Çul Kumpanya adını verdiği dört skeçlik oyunuyla seyirciyle buluştu. Kulüp olarak salonu her defasında tıklım tıklım doldurduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Bayer: Seyircilerimizin alkışlarıyla buluştuğumuz için mutluyuz

Oyunun yönetmeni Özlem Bayer ise, “Çok heyecanlıyım, burada ve bu sahnede olmak çok başka. Yıllardır üyesi olduğum kulübün bu yıl yönetmenliğini yapıyorum. Çok emek verdik, çalışmalara başladığımız günden itibaren provalarımızı sorunsuz bir şekilde bitirdik. Seyircilerimizin alkışlarıyla buluştuğumuz için mutluyuz” dedi.