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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

LAÜ’nün Giriş ve Burs Sınavı yapıldı

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Giriş ve Burs sınavına öğrenciler yoğun katılım gösterdi
LAÜ’nün Giriş ve Burs Sınavı yapıldı

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Giriş ve Burs Sınavı gerçekleştirildi. Lisans ve ön lisans olmak üzere 76 farklı programda eğitim veren LAÜ’nün Giriş ve Burs sınavında başarılı olan öğrenci adaylarına %100, %75, %50 oranlarında başarı bursları verildi. Sınav, KKTC liselerinden mezun olan öğrencilerin ve lise eğitimini KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

 Giriş ve Burs sınavı çerçevesinde birçok bölüm aday öğrenciler tarafından tercih edildi

   Giriş ve Burs sınavı çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren bölümler aday öğrenciler tarafından tercih edildi.

   LAÜ Giriş ve Burs Sınavına katılan  öğrenciler kayıt işlemleri için LAÜ Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecekler. LAÜ’nün eğitim harçları ve ücretlerinin Türk Lirası, verilen bursların ise  koşulsuz olduğu belirtildi.

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