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Lefke’ye sokak hayvanları için barınak

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UBP Lefke İlçe Gençlik Kolları, Lefke bölgesinde sayıları gittikçe artan sokak hayvanları için acilen bir barınak yapılması gerektiğini belirtti.
Lefke’ye sokak hayvanları için barınak

UBP Lefke İlçe Gençlik Kolları, Lefke bölgesinde sayıları gittikçe artan sokak hayvanları için acilen bir barınak yapılması gerektiğini belirtti.

UBP Lefke İlçe Gençlik Kolları yaptığı açıklamada, Lefke Belediyesi’nin bu konuya hassasiyet göstermesini istedi.

“UBP Lefke İlçe Gençlik Kolları olarak bugün Lefke bölgesinde sokak hayvanları için köşe başlarına birer kap su ve mama bırakarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirdik” denilen açıklamada, “Bizler her şeyden önce bu ülkenin gençleri olarak sosyal sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve Ulusal Birlik Partili gençler olarak bu bilincin toplumumuzda yaygınlaşması adına faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz” denildi.

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