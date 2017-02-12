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Lefkoşa-Mağusa yolunda kaza: 1 kişi yaralandı

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Lefkoşa-Mağusa yolunda kaza: 1 kişi yaralandı
Lefkoşa-Mağusa yolunda gerçekleşen kazada 1 kişi yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DETAY’ın edindiği bilgilere göre, saat 11.30 sıralarında Hamitköy ile Haspolat arasında bulunan Altınbaş Benzin İstasyonu’nun birkaç metre ilerisinde gerçekleşen zincirleme kazada, bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Derviş Göktürk isimli vatandaşın, bisiklet ile bahsi geçen yolda ilerlediği sırada JM 356 plakalı kırmızı salon aracın, Göktürk’ü görerek yavaşladığı esnada, hemen arkasından süratli bir şekilde seyreden LG 440 plakalı beyaz salon araç, JM 356 plakalı aracın yavaşladığını fark etmedi ve arkadan çarptı.

LG 440 plakalı beyaz aracın çarpmanın etkisiyle burnunun ters şeride döndüğü gözlemlendi.

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Kaza sonrasında, JM 356 plakalı kırmızı aracın sürücüsü, hafif şekilde yaralandığından dolayı olay yerine intikal eden ambulans ile Lefkoşa Burrhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİSİKLETLİYE DE ÇARPTILAR!

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LG 440 plakalı aracın dikkatsiz ve süratli sürüşü sonucu JM 356 plakalı araca arkadan çarpmasıyla, yine JM 356 plakalı aracın bisiklet sürücüsü Derviş Göktürk’e çarptığı ve Göktürk’ün hafif şekilde yaralandığı ve olay yerinde ambulans ekipleri tarafınca tedavi edildiği de öğrenildi. 

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