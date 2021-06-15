  • BIST 1.443
  • Altın 511,333
  • Dolar 8,5435
  • Euro 10,3611
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Macaristan'da Parlamento, Okullarda LGBTİ+ Hakkında Bilgilendirme Yapılmasını Yasaklayan Yasayı Onayladı

»
Macaristan'da parlamento, okullarda LGBTİ+ üzerine eğitim verilmesini yasaklayan tasarıyı onayladı.
Macaristan'da Parlamento, Okullarda LGBTİ+ Hakkında Bilgilendirme Yapılmasını Yasaklayan Yasayı Onayladı

Macaristan'da parlamento, okullarda LGBTİ+ üzerine eğitim verilmesini yasaklayan tasarıyı onayladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Macaristan’da bir süredir gündemde olan ve tartışma yaratan “okullarda LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapılmasını” yasaklayan tasarı onaylandı.

Okullarda eşcinsellik ya da cinsiyet değiştirme ameliyatı ile ilgili bilgi ve eğitim verilmemesini isteyen Macaristan yönetimi, LGBT ile ilgili bilgilerin okullardan uzaklaştırılmasını talep etti.

Muhalefetten bazı siyasetçiler oylamayı boykot etse de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisinin çoğunluğu ve aşırı sağcı parti Jobbik'in oylarıyla yasa geçti.

Macaristan hükûmet sözcüsü "Belli bir yaşın altındaki çocukların yanlış anlayabileceği ve o yaştaki gelişimde etkisi olabilecek bazı içerikler var" sözleriyle okullarda LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapan eğitimi eleştirdi. 

Söz konusu yasayla birlikte hedef kitlesinin 18 yaş ve altı olduğu tespit edilen şirket ve büyük organizasyonlar, LGBTİ+'ye destek konulu kampanyalar da düzenleyemeyecek.

Söz konusu yasa iktidar partisinin açıklamasına göre "Çocukların doğarken aldıkları cinsel kimlik hakkını" korumayı hedefliyor. Taslakta çocuk ve gençlere yönelik cinsel saldırı suçlarında daha katı düzenlemeler de yer alıyor.

Tepki gösterenler, yeni düzenlemeyi Rusya'nın 2013 yılındaki "eşcinsel propaganda karşıtı yasasına" benzetti. Bağımsız gözlemciler, Rusya'daki yasanın LGBTİ+'ye yönelik düşmanlığı ve saldırıları artırdığını söylemişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs Film Festivali 21-25 Mayıs Arasında Online Olarak Gerçekleşecek20 Mayıs 2021 Perşembe 15:42
  • KIBTES’İN LGBTİ+ bireylere hakaretlerini kınıyoruz LGBTİ+ bireyler toplumun ayrılmaz parçasıdır19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:50
  • Uluslararası Homofobi BİFOBİ Transfobi Karşıtlığı Gün kapsamında bir araya gelinerek, “Gökkuşağı Zinciri” oluşturuldu18 Mayıs 2021 Salı 12:08
  • Pronto Çemberi’nden Meclis Önüne Gökkuşağı Zinciri Oluşturuldu18 Mayıs 2021 Salı 08:39
  • Barolar Birliği:Homofobi, Transfobi ve Bifobi değil, insan hakları mücadelesi kazanacak17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:21
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Pazartesi günü Meclis önünde basın açıklaması yapacak17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:58
  • 17 Mayıs'ta Onur Yürüyüşü ve Meclis önünde basın açıklaması15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:50
  • Onur Yürüyüşü 17 Mayıs’ta Lefkoşa’da düzenleniyor09 Mayıs 2021 Pazar 15:57
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Eğitimini Tamamladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:29
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Eğitimini Tamamladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti