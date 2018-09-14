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Maduro, Pekin'de: Çin bizim ablamız

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Venezüella lideri Maduro, 'abla' olarak nitelediği Çin ile stratejik bağları geliştirmek ve ticareti artırmak için Pekin'de.
Maduro, Pekin'de: Çin bizim ablamız

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4 Ağustos’taki suikast girişiminin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e yapıyor.

Ana gündem maddesi ekonomi olan ziyareti kapsamında bugün lider Şi Cinping ile görüşecek olan Maduro, “Çin bizim ablamız. Kardeşim Şi ile görüşeceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Çin’e en son Mart 2017’de giden Maduro, stratejik bağların geliştirileceğine dair büyük umutlar taşıdığını söyledi. Maduro, ziyaretinin enerji yatırımları ve ticarete de büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyor. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang da dün düzenlediği basın toplantısında "Venezüella hükümeti kısa bir süre önce toplumun da olumlu karşıladığı bir dizi ekonomik ve mali reformlar yaptı. Venezuela'nın istikrarlı gelişimi herkesin çıkarına olur" dedi.

Çin, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler) üyesi Venezüella'ya, son on yılda, petrol sevkiyatı karşılığında yaklaşık 50 milyar dolar kredi vermişti. Venezüella’nın Pekin'e halihazırda 20 milyar dolar borcu var.

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