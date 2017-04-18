Mağusa'daki cinayetle ilgili tüm gelişmeler!

Gazimağusa’da karı-koca kavgası cinayetle sonlandı...

TAK muhabirinin olay yerinde elde ettiği bilgilere göre, İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 10.45 sıralarında meydana gelen olayda Ö. O .ile eşi Burcu Okumuş bir cafede otururken tartışmaya başladılar.

Tartışma sürerken dışarı çıkan eşini takip eden Ö.O. karısını 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra kendiisini göğüs kafesinden bıçaklayan Ö.O bir taksi tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede hemen müdahale edilen Ö.O’nun hayata döndürüldüğü ancak hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Topal, Burcu Okumuş’un vücudunda 3’ü kalp kısmında biri de boyunda olmak üzere toplamda 6 bıçak darbesi tespit ettiklerini, hastaneye geldiğinde hayat belirtisi bulunmayan Burcu Okumuş’a müdahalede bulunduklarını ancak hayata döndüremediklerini söyledi.

Topal, diğer yandan Ö.O’nun göğüs kafesinde bir bıçak izi bulunduğunu, buraya müdahale ettiklerini şu anda hayatta olduğunu ancak hayati tehlikenin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan suç aleti yeşil saplı bıçak olay mahallinde bulundu. İşletmenin dışından ve yol üzerinde ise bir çok yerde kan izi bulunuyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerince incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“18.04.2017 tarihinde, saat 10.45 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Ö.O (E-42), tartıştığı eşi Burcu Okumuş’u (K-25) tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile göğüs kısmından bıçaklamıştır.

Olayda ağır yaralanan Burcu Okumuş kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmiştir. Olaya müteakip kendi kendini bıçaklayan Ö.O. ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden sonra, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”