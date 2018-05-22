Meral Akıncı, Tavşan Peter’in masalı isimli kitabın tanıtım etkinliğine katıldı

Meral Akıncı, Beatrix Potter tarafından 1902 yılında yazılan ve Türkçe’ye, Kıbrıslı Türk Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu tarafından çevrilen Tavşan Peter’in Masalı isimli kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Beatrix Potter tarafından 1902 yılında yazılan ve Türkçe’ye, Kıbrıslı Türk Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu tarafından çevrilen Tavşan Peter’in Masalı isimli kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.

Meral Akıncı konuşmasında “Kitaplar sayesinde çocukların hayal güçleri artar, sorunlara çözümler bulunur, problem çözme konusunda beceriler artar, yaratıcı düşünceler gelişir ve çocuklar anlatmayı öğrenirler. Kitaplar sayesinde merak duygusu gelişir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, tüm gelirinin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacağı kitabın Mağusa City Mall’daki tanıtım etkinliğinde konuşan Meral Akıncı, yazılı üretimin oldukça değerli bir uğraş olduğunu ve tüm kesimler tarafından teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Günümüzde, hayatımızın her alanına nüfuz eden teknolojik iletişim aygıtlarının kullanımı yüzünden, insanların “edebiyattan” uzaklaştığını ifade eden Meral Akıncı, ülkede az sayıda olan çocuk edebiyatı alanına, Dr. Erdem Beyoğlu’nun Tavşan Peter’in Masalı isimli kitabı kazandırması nedeni ile duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hikâye anlatıcılığının, toplumların geleneklerinin ve ürettiği kültürel, manevi değerlerin günümüze taşınması hususunda önemli taşıyıcı unsurlardan biri olduğunu belirten Akıncı, kitapların kültürel taşıyıcılık görevinin yanı sıra, bir eğitim aracı olarak da önemli rolü olduğuna dikkat çekti.

ÇOCUKLARA ANNE KARNINDA KİTAP OKUNMAYA BAŞLANMALI

Meral Akıncı, “Çocuk edebiyatı, çocuk eğitiminde de önemli bir öğe. Çocuklara anne karnında kitap okunmaya başlanmalı. Bu, çocuğun doğumunun ardından devam etmeli” şeklinde konuştu.

Meral Akıncı, çocuk edebiyatlarının, çocukların eğitsel gelişiminin yanı sıra, psikolojik ve sosyal gelişimi için de büyük önemi olduğunu, çocukların dinleme ve öğrenme yetilerini tetiklediğini de belirtti.

Kitapların çocuklar kadar anne baba ve öğretmenler için de önemli olduğuna işaret eden Meral Akıncı, çocuk kitapları sayesinde çocukların bakış açısına inilebileceğine ve ayrıca kitaplar sayesinde çocukların duygusal zenginliğinin artacağına, arkadaşlık ilişkililerin gelişeceğine vurgu yaptı.

Meral Akıncı, kitaplar sayesinde çocukların uygun davranış biçimlerini öğreneceğine de dikkat çekti.

ÇOCUK EDEBİYATİ KİTAPLARINDA CİDDİ TOPLUMSAL MESAJLAR VERİLİYOR

Konuşması esnasında, çocuk edebiyatı kitaplarının içerisinde ciddi toplumsal mesajlar da verildiğini söyleyen Meral Akıncı, çocuk edebiyatı sayesinde çocukların küçük yaşta neden-sonuç ilişki içerisinde olayları değerlendirme kabiliyeti kazanabileceğinin altını çizdi.

Günümüzün yaşam koşulları nedeni ile çocukların karşılaşabileceği olası fiziksel, zihinsel ve duygusal istismarın önüne geçilmesi hususunda çocuk edebiyatlarının eğitici ve farkındalık yaratan bir rolü olduğunu belirten Akıncı, “Yalnızca var olan masalları değil, aynı zamanda kendiniz de masallar üretebilirsiniz. Bu sayede günümüzde çocukların günümüzde karşılaşabileceği tehlikeli durumlar karşısında nasıl davranması gerektiğini çocuklara benimsetebilirsiniz” dedi.

Meral Akıncı, Tavşan Peter’in Masalı isimli kitabın gelirinin kanser hastalarının tedavisine bağışlanacak olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti de dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.