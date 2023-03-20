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Merkez bankaları, küresel tedirginliğe karşı dolar likiditesini artırma kararı aldı

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Amerikan Merkez Bankası FED ile beş büyük ekonominin merkez bankaları, finans piyasalarına güven vermek amacıyla, Amerikan doları akışını artırma kararı aldı.
Merkez bankaları, küresel tedirginliğe karşı dolar likiditesini artırma kararı aldı

FED’in swap hattı üzerinden sağlayacağı dolar likiditesi artırımı, Pazartesi günü işlemeye başlayacak.

İngiltere, Japonya, Kanada, Avrupa, Fed ve İsviçre Merkez Bankaları koordine bir şekilde “likidite karşılığının artırılacağını” ortak bir açıklama ile dünya kamuoyuna duyurdu.

Devreye sokulacak sistemle, örneğin İngiliz bankaları, açık piyasa yerine direkt olarak İngiltere Merkez Bankası’na başvurarak, FED üzerinden borçlanabilecek.

Aynı sistem euro bölgesi, Kanada, Japonya, İsviçre ve ABD bankaları için de geçerli olacak.

Bu sistem, 2008 finans krizi sırasında uygulanmaya başlanmıştı.

Covid sürecinde de uygulamaya konulan sistemin “en azından Nisan sonuna dek” devrede olacağı belirtiliyor.

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