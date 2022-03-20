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Mısır’da antik döneme ait beş mezar bulundu

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Mısır’da antik döneme ait beş mezar bulundu
Mısır’da antik döneme ait beş mezar bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire’de antik Mısır dönemine ait beş mezar keşfedildiğini duyurdu.

 

Bakanlığa bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri Mısır resmi haber ajansına (MENA) keşfedilen mezarlara ilişkin açıklama yaptı.

 

Veziri, Kahire’nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında antik Mısır’ın “Eski Krallık Dönemi” (M.Ö. 2686-2181) ve Birinci Ara Dönemine (M.Ö. 2181-2055) uzanan beş kabir keşfedildiğini belirtti.

Keşfedilen beş mezarın antik Mısır’ın söz konusu iki döneminde yaşamış önemli devlet adamlarına ait olduğunu kaydeden Veziri, mezarlardan birinin cenaze, saray ve kurban sunakları figürleri ve nakışlarıyla işlenmiş olduğunu dile getirdi.

Mısır’da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

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