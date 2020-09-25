Karpaz bölgesi halkı, nedense yıllardır bu soruyu sorup durdu. Nerede devlet?

Halk sordu da, cevap veren oldu mu? Koca bir HAYIR!

Halkı bu hale düşürmek, bana göre en büyük ayıp. Ama utanana.

Sağlık, Eğitim, Tarım ve Hayvancılık alanlarında darbe üstüne darbe yiyen halk, şimdi de evlerini kaybetme ile karşı karşıya geldi.

Bildiğiniz gibi Dipkarpaz, Rumlar ile birlikte yaşayan karma bir köy. Çok kültürlü bir yapının da, bana göre tüm güzellikleri burada mevcut.

Karadenizli kardeşlerimizin kuymak yaptığı, Kürt kardeşlerimizim tandır ekmeği yaptığı, diğer kültürlerin kendi yöresel ürünlerini harmanladığı müthiş bir belde.

1974 sonrası göçmen olarak buralara yerleşen ailelerimizin dışında gelenlerin ev sorunu hep oldu buralarda. Şimdilerde, dördüncü kuşak buralarda kök salmışken, ev en büyük sorun oldu.

Rum’un boşalttığı eve yerleşen insanlar, yasal olarak suçlu. Amenna…

Peki ya insanları buralara getirip evsiz bırakanlar? Kira sözleşmesi yapıp insanları avutanlar? Buraları yurt, vatan edinen insanlar? Yıllarca oy uğruna yasal olmadığı halde bu evleri peşkeş çekenler?

Yok! Hepsi haklı, Karpaz halkı suçlu.

Neden? Rum malına girmeseydiniz.

Be kardeşim, bu insanları bu hale getirenler, buralara getirenler ne olacak?

Yasal olmadığını bile bile sırf oy almak için git evlere gir bir şey olmaz diyen devlet yetkilileri ne olacak?

Seve seve mi girip, milyarlarca masraf yaptı bu insanlar? Mecbur kaldılar, MECBUR!

Kafalarını yastığa koyacakları, bir oda yoktu çünkü. Çocuklarını sığıştıracak bir kümes bile yoktu.

Ama sorsan, her zamanki gibi suçlu HALK.

Aslında evet, bizde de suç var. Bile bile bu insanlara oy verdik, kapımızı açtık, yere göğe sığdıramadık, günü geldi partiler için birbirimize girdik.

Sonuç? Yine baş başa ve biz bize kaldık.

2006 yılında kurulan taşınmaz mal komisyonu, yabancıların haklarını tanzim, takas veya iade yetkisi taşırken, aniden 2008 yılında alınan Bakanlar kurulu kararı ile durum değişti.

Şimdi de, biz almadık kararı x parti aldı.

Be kardeşim, x parti aldıysa ve sende bu ülkenin sözde sağcı, Türkiye dostu partisi isen, boz kararı bu kargaşa bitsin.

Ama Yok! Aklımızla dalga geçmek ve siyasi rant elde etmek varken neden böyle bir şey olsun ki.

Bir 40 sene de karar iptal oldu, olacaktı diyerek bizi oyalarsınız. Tıpkı, 40 yıllık eşek meselesi gibi.

Benden yana size hakkım varsa, Haram olsun arkadaş. Bu insanları evsiz, yurtsuz bırakmaya kimsenin hakkı yoktur.

Güneşin doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun