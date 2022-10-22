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Nöbetçi Eczane (22 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczane (22 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczane (22 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

GÜLNUR ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

***

ZEHRA ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MARYAM ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

ÖMRÜM ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

İÇTEN ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

***

OSMANKAN ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

VADİLİ ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

22.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 
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