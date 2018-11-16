Offroad şampiyonası Hipodromda devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Offroad Şampiyonası’nda sezon, Pazar günü Alayköy’de bulunan Hipodromda yapılacak yarış ile devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği, 2018 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Pazar günü yapılıyor.

Yarış, KKTC Jokey Kulübü’nün Alayköy’de bulunan Hipodromunun yanında hazırlanan 2,4 kilometrelik parkurda yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler parkuru biri deneme olmak üzere dörder kez geçecekler.10.00’da başlayacak olan organizasyonda yarışmacılar araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfta mücadele edecekler.

Birincilerin belirlenmesiyle takribi 13.30’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak. KKORD Hipodrom Offroad yarışı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra; Alayköy Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Güven Sigorta ve Bigibox’un destekleri ile gerçekleştirilecek.