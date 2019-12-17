Omurga darliği nedeniyle yürüme güçlüğü bulunan hastalar omurga füzyon ameliyati sonrasi yürüyerek taburcu oluyor

Uzun Bir Süredir Çok Ciddi Boyutta Bel ve Kalçadan Bacağa Yayılan Ağrı, Bacak ve Ayaklarda Uyuşma, İğnelenme, Yürüyüş Bozukluğuyla Birlikte 5-10 Dakikalık Yürüyüşler Sonrası Dinlenme İhtiyacı ve Öne Doğru Eğilme Şikayetleriyle Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne Başvuran Hasta Chriss Elliot, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer ve Ekibi Tarafından Gerçekleştirilen Ameliyat ile Eski Sağlığına Kavuştu.

Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne giderek artan ağrı şikayetleriyle başvurduğunu dile getiren 75 yaşındaki Chriss Elliot, birkaç yıl önce geçirdiği trafik kazasında meydana gelen travma sonucu kalça protezi ameliyatı olduğunu, ameliyat sonrası ağrılarının daha da çoğaldığını, yürüme bozukluğu ile birlikte vücudunda öne eğilme başladığını, yaklaşık 5-10 dakikalık yürüyüşler sonrası ise ağrı şikayetlerinin, gece yattığında ise uyuşmaların arttığını belirtti.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğinde Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer tarafından muayene ve tetkikleri gerçekleştirilen Chriss Elliot’un, belinde düzleşme, aşırı dejenerasyon ve bel fıtıklarına bağlı ileri derecede dar kanal ile belin mekaniğinde bozukluk, ayrıca dejeneratif belde yana eğilme (skolyoz) olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer; “Gerçekleştirilen Tek Ameliyatla Hastanın Bacaktaki Tüm Şikayetleri Giderildi.”

Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer, hastaya mikrocerrahi tekniklerle uygulanan ameliyatta, beldeki kanalda daralma yapan dejeneratif yapıların temizlendiğini, bası oluşturan disklerin çıkarıldığını, mekanik sorunu gidermek için omurganın vida ve rotlarla gerekli fizyolojik eğrilikleri verilerek sabitlendiğini, çıkarılan diskler yerine kafesler ve omurlar arkasına, sinirleri rahatlatmak için omurgadan çıkarılan kendi kemiği ile sentetik kemikler yerleştirilerek, omurlar arasında kaynamayı sağlayacak omurga füzyon ameliyatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Chriss Elliot’un yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası 2. gün yürütüldüğünü, hastanede 1 hafta yatışı sonrası ise 1 ay sonra kontrole gelmek üzere taburcu edildiği bildiren Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer, ameliyat sonrası hastanın bacaktaki şikayetlerinin tamamen düzeldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer; “Hastanın Ağrıları Sona Erdi ve Artık Daha Uzun Mesafe Yürüyebiliyor. Bu Tür Ameliyatlarda İyileşme Süreci 3 – 6 Ay Arası Değişiyor.”

Hastanın kontrol muayenesinde nörolojik patoloji saptanmadığını, ağrılarının sona erdiğini, artık daha uzun mesafeleri yürüyebildiğini ve kontrol grafiklerinde ameliyatla ilgili bir sorun saptanmadığını belirten Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer, hastanın düzenli kontrollerine devam edileceğini, bu tür ameliyatlar sonrası iyileşme sürecinin her hastalık ve hastada farklı olmakla birlikte 3-6 ay sürebileceğini belirtti.

Chriss Elliot; “Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne Sağladıkları Sağlık Hizmeti için Teşekkür Ederim.”

Chriss Elliot, gerçekleştirdiği başarılı ve yüz güldüren operasyon nedeniyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer’e teşekkür etti. Elliot, aynı zamanda Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi sağlık ekibinin tüm tedavi süreci boyunca sağladığı profesyonel destek ve güler yüzlü hizmet için de sonsuz teşekkürlerini dile getirdi. Chriss Elliott, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen tedavisinden duyduğu memnuniyeti, özellikle ülkemizde yerleşik yabancıların takip ettiği internet gazetesi olan CyprusScene.com’da yayınladığı makalesinde dile getirdi.

Makaleye erişim için; https://cyprusscene.com/2019/ 10/16/my-spinal-fusion- surgery-dr-suat-gunsel- university-of-kyrenia- hospital/