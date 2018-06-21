Özçınar: "Bu kent herşeye değer"

Meclis üyesi adayları köy halkına tanıtıldı

Güzelyurt Belediye Başkanı, UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, Güzelyurt halkına en iyi hizmeti verebilmek ve hak ettiği değeri bulabilmesi için çalıştığını belirterek, yeni dönemde de daha önceki yatırımları tamamlayıcı projeler ürettiklerini söyledi.

Güzelyurt halkına hizmet etmeyi ve çalışmayı sevdiğini söyleyen Özçınar, insana değer veren, engelli dostu bir anlayışla kent genelinde yatırımlar yaptıklarını vurguladı ve kent hayatına yeni yaşam alanları kazandırıldığını söyledi. Bunlara örnek 400 dönümlük bir araziye kurulan Kent Park projesi ile Bostancı Meydan Düzenleme projesini gösteren Özçınar, Arıtma tesisi projesinin devamı olan arıtılacak suyun tarımda kullanılacak projenin ihalede olmasının da ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Üreticilere büyük destek sağlayacak bu proje kapsamında gerek narenciye gerekse tarım sektöründe uğraşan üreticilerin daha verimli ve daha kaliteli ürün üreteceğini söyledi.

Yıllardır genç nüfusun iç göç verdiğine ve bunu önlemek için sosyal konut projesini hazırladıklarını belirten Özçınar, yeni dönemde bu projeyi hem kentte hem de kırsal kesimde hayata geçireceklerini vurguladı.

Güzelyurt Belediyesi’nin sosyal sorumluluklarını da yerine getiren bir belediye olduğuna dikkat çeken Mahmut Özçınar, Sosyal Hizmet Biriminin yılın 12 ayı sağlık, sosyal ve kültür yönünden hizmetlerini yerine getirdiğinin altını çizdi.