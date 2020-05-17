Özersay:3 helikopter yangına müdahale edecek

Kıbrıs Rum tarafından yardım talebinde bulunuldu. Ay Napa’da ve Limasol’da yangın olduğu için orada görev yapıyorlar

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı, Kudret Özersay, Bölgede çalışmaların sürdüğünü anlattı.

BRT ekranlarında konuşan Özersay, “Hızlı ilerleyen bir yangın söz konusu ama tek bir yangın olsa.. Birkaç yerde. Koruçam’dan deniz bölgesine epey hızlı ilerliyor. Ekin alanları yanmış durumda. Tepebaşı Kalkanlı yolunun doğu kanadı yanarak ilerliyor. Bölgede elimizden geldiğince çalışmalar sürüyor.

Toplamda 3 helikopter olacak Türkiye’den gelen. Biri şu an görevini yapıyor.

Doğrudur: Kıbrıs Rum tarafından yardım talebinde bulunuldu. Ay Napa’da ve Limasol’da yangın olduğu için orada görev yapıyorlar. Kalkanlı’da yerleşim yerlerine yakın olması sıkıntı yaratıyor ama Koruçam bölgesinde Güney Batıya doğru ilerliyor.”