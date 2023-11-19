Paşinyan: Azerbaycan’la barış anlaşmasının temel ilkelerinde uzlaştık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’la bir barış anlaşması için temel ilkelerde anlaştıklarını söyledi.

BBC Türkçe’nin Rus basınından aktardığına göre başkent Erivan’da konuşan Paşinyan, temel ilkelerde anlaşmanın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in arabuluculuğu sayesinde olduğunu söyledi.

Paşinyan, Azerbaycan’a tüm savaş esirlerinin takasını da teklif ettiğini ekledi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2020’de 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan, 1994’ten beri Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almıştı.

Aynı savaşın sonucunda Azerbaycan’a bağlı olan fakat içinde yaşayan Ermenilerin bağımsızlık ilan ettiği Dağlık Karabağ bölgesinin de bir kısmı Azerbaycan kontrolüne girmişti.