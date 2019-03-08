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Pazar, Çarşamba ve Perşembe yağmur bekleniyor

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Havanın yarın açık ve az bulutlu, pazar günü ise az bulutlu, doğu kesimlerin parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor
Pazar, Çarşamba ve Perşembe yağmur bekleniyor

Havanın yarın açık ve az bulutlu, pazar günü ise az bulutlu, doğu kesimlerin parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta Çarşamba ve Perşembe günlerinin de sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre ülke, bu sürenin ilk yarısı yüksek basınç sistemiyle serin ve nispeten nemli; ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre Pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı parçalı ve çok bulutlu, çarşamba parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağmurlu, perşembe parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, cuma ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

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