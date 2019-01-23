Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis kalınlığını artırmak için yaptırılan penis dolgusu, neden olabileceği tüm komplikasyonlara rağmen, en azından İngiltere'de popülerlik kazanıyor.

İşlemi yaptırmış olan iki erkek neden penis dolgusu yaptırdıklarını ve nasıl hissettiklerini BBC'ye anlattı.

Bu, 27 yaşındaki Abdul Hasan'ın ilk penis dolgusu işlemi değil. Bu kez kız arkadaşına sürpriz yapmayı planlıyor.

Kız arkadaşı ile 8 yıldır beraber ama onu cinsel olarak tatmin edip edemediği Abdul'un kafasında hep bir soru işareti.

Abdul, son penis dolgusu işleminin kız arkadaşını "yüzde 100" şaşırttığını söylüyor. "'Bir kez daha yaptırmaktan bir şey olmaz' diye düşündüm. Bu beni bir şekilde mutlu ediyor" diyor.

Penis dolgusunun etkileri ortalama 18 ay sürüyor.

Penis dolgusu, derinin altındaki yumuşak dokuya hiyalüronik asit gibi sıvılar enjekte edilerek yapılıyor.

Cerrahi operasyon gerektirmeyen bir işlem ve uzman kliniklerde birkaç saat içinde yapılabiliyor. Tek işlem yaklaşık 3000 sterline mal oluyor.

Enjekte edilen sıvı oranına göre penis çevresinin boyu ortalama 1-2 cm artıyor ve etkileri yaklaşık 18 ay sürüyor.

Ancak penis dolgusu gibi işlemlerle ilgili çok az yasal düzenleme bulunuyor.

İngiltere Ürolojik Cerrahi Birliği'nden Dr Asif Muneer, bu işlemi kimseye tavsiye etmeyeceğini hatta yaptırmayı düşünenleri vazgeçirmeye çalışabileceğini belirtiyor.

"Bu tarz büyütme işlemleri penis çevresini genişletme amacı taşıyor, ama uzunluğunu etkilemiyor - yani fonksiyonel olarak bir iyileşme sağlamıyor. Hatta ileride cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olabiliyor."

Dr Muneer, ünlülerin ve kamuoyunda etkili kişilerin bu tarz kozmetik müdahaleleri internet yoluyla teşvik ettiğine, bunlardan etkilenerek vücutlarıyla ilgili güvensizlik yaşayanların da penis dolgusu gibi kozmetik işlemleri yaptırdığına dikkat çekiyor.

'Saklayacak bir şeyim yok'

'Öz güven eksikliği' Abdul'u 10 milimetrelik dolgu yaptırmaya iten neden.

Abdul'un penis boyu ve kalınlığı, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) standartlarına göre normal boyutlarda. Ama Abdul yine de spor salonunun soyunma odasında, etrafındaki çıplak erkekleri görünce kendinden 'biraz utandığını' söylüyor.

Yaptırdığı ilk penis dolgusunun ardından çok daha rahat hissettiğini ama olası komplikasyonlardan da korkmuş olduğunu belirtiyor; "Yaptırdım ve kendime güvenimi yeniden kazandım. Artık saklayacak bir şeyim yok."

Teslimat şoförü olarak çalışan Abdul, işlem sonrası sosyal ortamlarda da kendini daha iyi hissettiğini söylüyor; "Yeni bir insan oldum. Diğer insanlara daha rahat yaklaşmaya başladım."

Mr Asif Muneer, NHS'in, erkeklerin kendi kendilerine yaptıkları penis dolgusunun neden olduğu sağlık sorunlarını düzeltmek zorunda kaldığını söylüyor.

İngiltere'nin erkek cinsel sağlığı üzerine uzmanlaşmış olan en büyük iki kozmetik cerrahi kliniği, Victoria Derbyshire programına yaptıkları açıklamada, penis dolgusu işlemine ilginin çok arttığını söylüyor.

Moorgate Aesthetics ve Androfill klinikleri, 3 yıl önce ayda en fazla 10 kişinin penis dolgusu hakkında bilgi almak için başvurduğunu, şu an ise ayda ortalama 700 erkeğin başvuru yaptığını belirtiyor.

Yapılan işlem sayısı da 3 yıl öncesine kıyasla 20 katına çıkmış. Bu iki klinikte ayda ortalama 130 erkek penis dolgusu işlemi yaptırıyor.

Bu kliniklerde işlem, onaylanmış medikal sıvılar kullanılarak, uzman doktorlar tarafından yapılıyor. Ama uzmanlar kendi kendine yapılabilen (DIY) dolgu işlemlerinin sayısının da arttığını, bunun endişe verici olduğunu belirtiyor.

Dr Muneer birçok erkeğin Vazelin, çeşitli yağlar ve silikon gibi maddeleri kendi kendilerine penislerine enjekte ettiklerini ve bunun yaratabileceği potansiyel sorunlardan habersiz olduklarını söylüyor.

Dr Muneer, bu işlemi yapanların genellikle enfeksiyon sorunu yaşadığını ve devletin kendilerine sağlamış olduğu sağlık hizmetinden faydalanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor; "Ölü dokuyu ve dolgu malzemesini temizlemek için cerrahi operasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Hatta çoğu zaman tüm penis derisini alıp, yerine vücudun başka bir yerinden deri nakli yapmak zorunda kalıyoruz."

'Bütün erkekler daha büyük penis ister'

Stuart Price, ilk penis dolgusu işlemi için klinikte.

36 yaşındaki Stuart, tüm erkeklerin imkanları olsa penislerini büyüteceklerini söylüyor.

Stuart son dönemde 50 kg vermiş ve bu da vücudunda bazı değişimlere neden olmuş; "Aslında ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum ama bunun kendime güvenimi biraz daha artıracağını düşünüyorum. Penisimin biraz daha büyük olursa daha iyi hissederim."

Stuart, saç ekim operasyonu için araştırma yaparken penis dolgusu ilanları ile karşılaştığını ve işlemin cerrahi müdahale gerektirmemesi fikrinden hoşlandığını belirtiyor.

Büyük penis efsanesi

NHS ve Londra'daki King's College tarafından 2015 yılında yapılan araştırmada, dünya genelinde 15 bin erkeğin penis boyu ve kalınlığı incelendi.

Araştırmaya göre ortalama bir penisin ereksiyon halindeki uzunluğunun 13 cm olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan erkeklerin sadece yüzde 5'inin penis boyu ortalamanın üzerinde çıktı. Yüzde 0.14'ünün ise ereksiyon halindeyken 7.60 cm'in altında kalan 'mikro penis'e sahip olduğu görüldü.

Penis çevresinin ortalama uzunluğunun ise normal halde 9 cm, ereksiyon halinde ise yaklaşık 11.5 cm olduğu sonucuna ulaşıldı.

Stuart penisine 15 mililitre hiyalüronik asit dolgusu yaptırmaya karar veriyor. Yüzdeki kırışıklıkları düzeltmek için de genellikle bu dolgu malzemesi kullanılıyor.

15 mililitre, kliniğin tek işlemde kullanabileceği azami miktar.

Stuart'ın kız arkadaşı Carys ise erkek arkadaşının penisinin işlem sonrası "çok büyük" olmasından endişe ediyor.

Dolgu malzemeleri istendiğinde vücuttan geri alınabiliyor.

Carys, erkek arkadaşı Stuart penis dolgusu yaptırmaya karar verdiğinde yanında değilmiş.

Stuart, kız arkadaşının çekincesine rağmen işlemi yaptırıyor. Ve işlemden 1 saat sonra farkı ölçme vakti geliyor.

Stuart'ın penisinin normal haldeyken 12.5 cm olan çevre boyu, 15 cm'ye çıkıyor.

Stuart "Çok daha büyük hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum" diyor.

Abdul'unki ise 10 cm'den 11.5 cm'ye çıkıyor.

Doktorlar işlemi yaptıran erkeklere dört hafta cinsel ilişkiye girmemeleri tavsiyesinde bulunuyor. Abdul beklemenin kendisi için sorun olmadığını söylüyor; "Tavsiyelere uymayıp komplikasyonlarla karşılaşmak istemezsiniz, özellikle özel bölgelerinizde."