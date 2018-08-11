Penisi eğri olan erkekler, bu habere dikkat!

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, penisi eğri olan erkeklerin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

Independent'ın aktardığı araştırmaya göre penisin eğik olması anlamına gelen peyronie hastalığına sahip olan erkeklerin mide, cilt ve testis kanserine yakalanma riskinin daha yüksek.

SAYI DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Araştırmanın 1.5 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. İngiltere çapında 155 bin kişinin peyronie hastalığına sahip olduğu tahmin edilse de uzmanlar, erkeklerin bu konuda tıbbi yardım almaktan çekinebileceği ihtimali üzerinde duruyor ve sayının daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Araştırmaya göre Peyronie sahibi hastaların testis kanserine yakalanma olasılığı yüzde 40, melanom cilt kanserine yakalanma olasılığı yüzde 29, mide kanserine yakalanma olasılığı ise yüzde 40 oranında daha yüksek.

'ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ'

Yapılan testler sonucunda ürolojik kanser hastalıklarının genetik olarak aktarılabileceği belirtilirken, bu hastalıktan muzdarip olanların gözlem altında olmasının erken teşhis açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

The Telegraph'a konuşan İngiltere Kanser Enstitüsü çalışanı Emma Shields ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Peyronie hastalığına neyin sebep olduğu henüz anlaşılabilmiş değil. Bu hastalık, bazı kanser türleri için risk faktörü oluşturuyor. Kanserin farkedilmesi her sağlık taramsında mümkün olmayabilir. Bu yüzden sağlık taramalarının sağlam kanıtlara dayanması gerekiyor."