Pentagon’dan Afganistan uyarısı: Doğru yönde gitmiyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra Afganistan’dan çıkma kararının yankıları sürüyor. Taliban’ın etkisini artırdığı ülkeden çekilmeyle ilgili ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından bir açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra Afganistan’dan çıkma kararının yankıları sürüyor. Taliban’ın etkisini artırdığı ülkeden çekilmeyle ilgili ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından bir açıklama yapıldı.

Pentagon Basın Sekreteri John F. Kirby, ülkedeki savaşın “Açıkça doğru yönde gitmediğini” söylerken, Afganistan’daki durumun Afgan sivil ve askeri liderliğine bağlı olduğunu vurguladı. Taliban güçlerinin ülkede en az beş eyalet başkentini ele geçirdiğini belirten Kirby, ABD’nin mümkün olduğunda ve gerektiğinde hava saldırıları ile terörle mücadele desteği vereceğini aktardı.

FARK YARATACAK KAPASİTE



Kirby, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin’in diğer ülkelerin endişelerini paylaştığını, Afgan kuvvetlerinin kabiliyeti olduğunu ve savaş alanında büyük bir fark yaratacak kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Kirby, Afgan hükümetinin 300 binden fazla asker ve polis gücüne sahip olduğunu belirterek Afgan ordusunun, ABD’nin desteklemeye ve geliştirmeye devam ettiği bir hava kuvveti olduğunu da ifade etti.