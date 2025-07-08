Petrol fiyatları, Trump’ın yeni tarifeleri ve OPEC+ üretim artışı etkisiyle düştü

Petrol fiyatları, OPEC+’ın üretim artışı ve Trump’ın 14 ülkeye yönelik tarife tehdidiyle Asya piyasalarında geriledi. Brent ve WTI %0,7 düşerken, piyasalarda arz fazlası ve küresel ticaret gerilimi endişesi öne çıktı.

Petrol fiyatları Salı günü Asya seansında düşüş gösterdi. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarife artışlarının etkisini değerlendirirken, OPEC+ üretimindeki artıştan kaynaklanan arz fazlası endişeleri de baskıyı artırdı.

Türkiye saatiyle 04.40 itibarıyla, Eylül vadeli Brent Petrol Vadeli İşlemleri %0,7 düşüşle varil başına 69,11 dolar seviyesine gerilerken, {{1178037|Batı Teksas Petrolü (WTI) vadeli işlemleri}} de %0,7 düşerek varil başına 67,46 dolar oldu.

Her iki kontrat da, artan arz beklentilerine rağmen Pazartesi günü %1’den fazla yükseldi. Tüccarlar, genel olarak sıkı görünen piyasanın durumunu değerlendirdi.

Trump tarife mektuplarını göndermeye başladı; Güney Kore ve Japonya %25 vergiyle karşı karşıya

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü küresel ticaret kampanyasını hızlandırarak 14 ülkeye 1 Ağustos’ta çok daha yüksek tarifelerin yürürlüğe gireceğini bildirdi. Bu liste, Japonya ve Güney Kore gibi büyük ABD tedarikçilerinin yanı sıra Sırbistan, Tayland ve Tunus gibi daha küçük ihracatçıları da içeriyordu.

Tarife mektupları, Japonya ve Güney Kore’den gelen tüm mallara %25 vergi uygulanacağını belirtirken, bazı ülkeler %40’a varan tarifelerle karşı karşıya kalacak.

Trump, hafta sonu imzaladığı bir kararname ile başlangıçta 9 Temmuz olan son tarihi 1 Ağustos’a kadar uzattı. Bu, ülkelere müzakere için son bir fırsat penceresi sundu. Bununla birlikte, son tarihin "kesin, ancak %100 kesin değil" olduğunu söyleyerek, aktif olarak görüşmelere katılan ticaret ortakları için bir esneklik olabileceğini ima etti.

Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi büyük enerji ithalatçılarının da aralarında bulunduğu 14 ülkeye yönelik yüksek ABD tarifeleri, ticaret akışlarını bozabilir ve sanayi üretimini olumsuz etkileyebilir.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+), Cumartesi günü Ağustos ayında petrol üretimini günlük 548.000 varil (bpd) artıracağını duyurdu.

Bu artış, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için halihazırda uygulanan günlük 411.000 varillik artışlardan daha büyük oldu.

Grup ayrıca, 3 Ağustos’taki bir sonraki toplantıda Eylül ayı için 548 bin varillik başka bir artışı değerlendirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu karar, Suudi Arabistan ve Rusya gibi büyük üreticilerin fiyatları desteklemek için bu yılın başlarında başlattıkları günlük 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerin sürekli olarak geri alınmasını işaret ediyor.

Petrol fiyatları Pazartesi günü erken saatlerde keskin bir şekilde düştü. Ancak daha sonra Suudi Arabistan’ın Ağustos ayı için amiral gemisi Arap Light ham petrolünün resmi satış fiyatını artırmasının ardından toparlandı.

Asyalı alıcılar için fiyatın dört aylık yüksek seviyeye çıkarılması, dünyanın en büyük ihracatçısının petrol talebine olan güveninin bir göstergesi olarak yorumlandı.