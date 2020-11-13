Piyasada Aşının Kaybedenleri Kim Oldu?

Aşı haberleriyle birlikte borsalar ve petrol ralli yaparken bazı e-ticaret şirketleri, ilaç şirketleri, online dizi platformları, altın ve devlet tahvilleri düşüş yaşadı.

Pfizer’ın geniş kapsamlı uyguladığı aşı testlerinde yüzde 90 oranında başarı elde etmesinin ardından pazartesi günü hisse piyasalarında ciddi bir ralli yaşanmıştı. Koronavirüs salgınının son bulacağı umutlarıyla birçok şirket ve varlık değerlenirken salgın sürecinde prim yapan şirket ve varlıklar aşı haberiyle birlikte kaybetmeye başladı.

İlaç şirketleri sert düştü

Aşı haberleriyle birlikte koronavirüse karşı kullanılan ilaçları satan şirketlerin hisselerinde sert düşüş yaşandı.

Nasdaq’ta işlem gören ilaç şirketi Biogen hafta başından beri yüzde 26.56 değer kaybederken Borsa İstanbul’da işlem gören Eczacıbaşı İlaç ve Sınai de yüzde 7.15 değer kaybetti. Selçuk Ecza deposu hisseleriyse hafta başından bu yana yüzde 8.17 düşüş yaşadı.

Netflix ve e-ticaret hisseleri aşıya sevinemedi

Aşı haberlerinden en çok etkilenen sektörlerden biri de e-ticaret oldu. E-bay hisseleri bu hafta yüzde 8.09 değer kaybederken Amazon hisseleri yüzde 6.37 düştü.

Latin Amerika pazarlarına yönelik operasyon gerçekleştiren e-ticaret sitesi Mercadolibre de bu hafta yüzde 12.78 değer kaybetti. İnternet üzerinden el yapımı ve klasikleşmiş ev aksesuarları satan Etsy ise S&P 500’de bu hafta yüzde 13.16 düşüş yaşadı.

Evde geçirilen vaktin azalacağına ve insanların yeniden dışarı çıkarak sosyal yaşama döneceğine dair beklentilerle, Netflx hisseleri pazartesi günü yüzde 9.74 değer kaybettikten sonra bir miktar toparlayarak hafta başından bu yana yüzde 5.25 düşüş yaşamış oldu.

Zoom hisseleri de aşı haberlerinin ardından pazartesi günü yüzde 26.73 değer kaybettikten sonra kayıplarını azaltarak bu hafta yüzde 13.71 aşağıdan işlem gördü.

Koronavirüsün salgının insanları uzaktan çalışmaya teşvik etmesiyle birlikte Zoom’un hisse değeri yılbaşından bu yana neredeyse 7.5 kat artış göstermişti.

Aşı haberlerinin vurduğu bir diğer sektör ise ABD’deki yüzme havuzu sektörü oldu. S&P 500’de işlem gören yüzme havuzu ekipmanları satan Pool Corporation pazartesi günü yüzde 16.04 değer kaybettikten sonra Cuma günü hafta başından bu yana yüzde 11.56 aşağıda işlem görüyor.

Risk iştahı güvenli limanı ve tahvilleri vurdu

Güvenli liman olarak düşünülen altın da aşının kaybedenleri arasında yerini alarak pazartesi günü yüzde 5.50 değer kaybetti. Hafta başında 1,960 dolar civarında işlem gören ons altın Cuma günü saat 10:48 itibariyle ons başına 1,878 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Koza Altın İşletmeleri de altına olan talebin azalacağına dair beklentilerle hafta başından bu yana yüzde 8.62 değer kaybetti.

ABD 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi de risk iştahının artmasıyla birlikte pazartesi günü yaklaşık 18 baz puan artarak yüzde 0.79 seviyesinden yüzde 0.97 seviyelerine kadar yükseldi. Tahvillerin faizi Cuma günü ise yüzde 0.86 civarında seyrediyor.