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Putin'in A Takımı Kimlerden Oluşuyor: İşte 13 Kişiden Oluşan Beyin Takımı

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Rusya Devlet Başkanı önemli kararları alırken kimden gelen bilgileri değerlendiriyor, kimin tavsiyelerine güveniyor? İşte Putin'in Rusça "silovik" olarak anılan beyin takımında öne çıkan 8 isim...
Putin'in A Takımı Kimlerden Oluşuyor: İşte 13 Kişiden Oluşan Beyin Takımı

Rusya Devlet Başkanı önemli kararları alırken kimden gelen bilgileri değerlendiriyor, kimin tavsiyelerine güveniyor? İşte Putin'in Rusça "silovik" olarak anılan beyin takımında öne çıkan 8 isim...

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'in en uzun zamandır birlikte çalıştığı ve en fazla güvendiği isimlerden.

SERGEY ŞOYGU

Bu nedenle iki ismin Ukrayna konusundaki söylemleri neredeyse birebir. Şoygu da Ukrayna'nın askeri güçten arındırılması gerektiğini ve Rusya'nın Batı'dan gelen askeri tehditlerden korunması gerektiğini savunuyor.

 

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Şoygu ile Putin'in iş dışında bir dostluğu olduğu da söylenebilir. Zaman zaman Sibirya'da Putin'le birlikte ava ve balığa çıktığı bilinen Şoygu, geçmişte, Putin sonrası dönemde Kremlin'e çıkacak isim olarak değerlendiriliyordu.

Ancak Ukrayna'nın işgalinin üçüncü gününde Rusya'dan gelen bir fotoğraf Şoygu'nun Putin nezdindeki ağırlığının da sorgulanmasına neden oldu. Arşivlere döndüğümüzde Şoygu'yu, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgalini de idare eden isim olarak görüyoruz.

VALERİ GERASİMOV

Ukrayna'nın işgalinde Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov'dan beklentiler de en az Şoygu kadar yüksekti. Ancak şu ana kadar Gerasimov'un da bekleneni veremediği ve işgalin uzamasının faturasının kesildiği kişilerden biri olduğu yorumları yapılıyor.

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Gerasimov ilk olarak 1999 yılında Çeçenistan Savaşı'nda ordu komutanı olarak dikkatleri üzerine çekti ve o günden beri de Putin'in savaşlarında hep önemli roller oynadı.

NİKOLAY PATRUŞEV

Londra Kolej Üniversitesi'nde Rusya siyaseti dersleri veren Dr. Ben Noble, Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev'i şu sözlerle tanımlıyor: "Patruşev şahinler arasında en şahinidir, yıllardır Batı'nın Rusya'yı ele geçirmeye çalıştığını düşünüyor."

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Patruşev, Putin'in en sadık kurmayları arasında ilk üçte yer alıyor. İki isim Putin'in Rusya'nın ikinci büyük şehri Leningrad'da (bugünkü St. Petersburg) görev yaptığı 1970'lerden bu yana birlikte çalışıyor. Putin nezdinde Patruşev kadar sözü geçen kimse yok. Patruşev, Putin'le Komünizm döneminde KGB'de birlikte çalıştı. Ardından 1999-2008 yılları arasında da KGB'nin yerine kurulan FSB'de Putin'den boşalan başkanlık koltuğuna oturdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesi 21 Şubat günü düzenlenen Ulusal Güvenlik toplantısında, ABD'nin nihai amacının Rusya'yı parçalamak olduğu görüşünü vurgulayan da Patruşev olmuştu.

ALEKSANDR BORTNİKOV

Kremlin'i yakından izleyen analistlere göre Putin, istihbarat servislerinden gelen bilgilere, diğer tüm kaynaklardan daha fazla güveniyor. FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov ise Putin'in yakın çevresi içindeki en yakınlarından biri.

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Putin'le yakınlığı Leningrad dönemi KGB'sine uzanan bir başka isim olan Bortnikov, Patruşev'in ardından FSB'nin başına geçti. Hem Patruşev hem de Bortnikov, Putin'e yakınlıklarıyla tanınıyor ancak. FSB, Rusya'daki diğer kolluk kuvvetleri üzerinde hatırı sayılır bir etkiye sahip, hatta kendi özel kuvvetleri de bulunuyor.

SERGEY NARİŞKİN

Putin'in Leningrad üçlüsünün üçüncü kişisi olan SVR Direktörü Sergey Narişkin, kariyerinin neredeyse tamamını Devlet Başkanı'yla birlikte geçirdi.

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Narişkin, uzun yıllardır Putin'in arkasında. 1990'ların St. Petersburg'unda, 2004'te Putin'in ikinci devlet başkanlığı döneminde Kremlin'de görev alan Narişkin, daha sonra meclis başkanı oldu.

SERGEY LAVROV

18 yıldır Rusya'nın en üst düzey diplomatik görevini yürüten Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, karar alma aşamalarında çok fazla rolü olduğu düşünülmese de Rusya'nın argümanlarının dünyaya aktarılması açısından çok önemli bir isim.

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Üstelik 71 yaşındaki Lavrov da Putin'in geçmişten bugüne birlikte yürüdüğü isimlere çok fazla güvendiğinin bir diğer kanıtı.

VALENTİNA MATVİYENKO

Putin'in yakın çevresi genelde erkeklerden oluşuyor. Buraya girebilmiş nadir kadınlardan biri Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyentko.

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Matviyenko, Konsey'de yapılan yurt dışına asker gönderilmesi oylamasından "Evet" kararı çıkmasını sağlayarak, Ukrayna'nın işgalinde önemli biri rol oynadı.

VİKTOR ZOLOTOV

Putin'in eski korumalarından olan Viktor Zolotov, şu an Rosgvardia olarak bilinen Ulusal Muhafızlar Birliği'ne komuta ediyor.

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Putin tarafından 6 yıl önce kurulan ve kişisel bir ordu olarak değerlendirilen bu birlik, Roma İmparatorluğu döneminde imparatorun muhafız kıtası benzeri bir yapıya sahip.

MİHAİL MİŞUSTİN

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke ekonomisini düzeltmek gibi zor bir görevi üstlenmiş durumda ancak savaş konusunda çok fazla söz hakkı bulunmuyor.

SERGEY SOBYANİN VE İGOR SEÇİN

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Siyasi analist Yevgeni Minçenko'ya göre, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile Rus devletine bağlı olan petrol devi Rosneft'in patronu İgor Seçin de Putin'e yakın isimler.

BORİS VE ARKADİ ROTENBERG

Milyarder kardeşler Boris ve Arkadi Rotenberg de Putin'in çocukluk yıllarından arkadaşları ve yakın danışmanları arasında yer alıyor.

Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı

Forbes dergisi 2020 yılında Rotenberg'lerin Rusya'nın en zengin ailesi olduğunu yazmıştı

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