Putin’in Moskova’daki Konuşması Olay Oldu: Uzmanlar Beden Dilini Yorumladı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24’üncü gününde devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın ilhakının 8’inci yılı için başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Moskova’daki Lujniki Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte Rus bayrakları sallayan binlerce kişiye hitap eden Putin, Ukrayna’daki askeri operasyondan övgüyle bahsetti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Putin’in konuşması sırasındaki beden dilini analiz eden bir yazı yayınladı. Dünyaca ünlü yazar ve beden dili uzmanı Judi James, Putin’in Moskova’daki mitingdeki vücut dilinin kendisini “duygusal, makul ve vatansever bir adam” olarak sunmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.

‘DUYGUSAL ETKİ YARATMAK İÇİN KULLANIYOR’

James, Putin’in konuşması sırasında, tezahürat için yaptığı duraklamaların “koreografiye bağlı gibi görünse de, duygusal bir etki yaratmak için kullandığı”nı öne sürdü.

Beden dili uzmanı, Putin’in etkinlik sırasındaki vücut dilinin ‘savaşmaya istekli olduğu ve yeniden güç kazanmaya başladığını gösterdiğini aktardı. James, özellikle stadyum gibi büyük alanlarda konuşmanın Hitler gibi liderlerin silahı olduğunu hatırlatırken, Putin’in konuşması ile ilgili olarak “Kalpleri ve zihinleri değiştirmenin eski moda bir yoludur. Güçlü karizmanın, izleyiciler üzerinde hipnotik bir etkiye sahip olduğu, hatta güçlü ahlaki duruşları ve görüşleri bile körelttiği söylenir.” dedi.

‘BEDEN DİLİ TRUMP’A BENZİYOR’

James, “Günümüzde konuşmacılar, sosyal medyada çok etkili olan bire bir stilden daha fazlasını ortaya çıkarma eğilimindedir.” dedi. Putin’in vücut dili ve miting tarzını eski ABD Başkanı Donald Trump’ınkine benzeten beden dili uzmanı, “Her iki adam da her şeye gücü yeten biri olduğunu düşündüren sözleri ve ritüelleri seviyor” dedi.

Beden dili uzmanı James, Putin’in dünkü konuşması ile ilgili olarak, “kendini duygusal, makul ve vatansever bir adam olarak sunmaya çalışıyor. Alfa terimleriyle ve duyguya kendini kaptırmış konuşmasıyla insanları etkilemeye çalışıyor” dedi.

‘İKİ KEZ İNCİL’DEN ALINTI YAPTI’

Putin’in dün gerçekleşen konuşmasında İncil’den iki kez alıntı yaptığına dikkat çeken James, ‘neredeyse göz yaşlarına boğulmuş gibi konuşuyordu.” dedi.

James, ‘Dramatik anlarda yüz ifadesi üzgün bir hal alıyor ve hafifçe kaşları çatılıyor. Dudaklarını içeri çekiyor ve hüzünlü bir duruş sergiliyor. Bu, izleyicilerle bir bağlantı işaretidir. Adeta halkından güç toplamaya çalışıyor gibi, gücünü ve savaşma yeteneğini yeniden sergiliyor ve onlardan destek bekliyor gibi” dedi.

Beden dili uzmanı, “Ağlayan bir alfa, psikolojik olarak güçlü bir görüntüdür. Seyirciden istediği cevabı almış gibi görünüyor çünkü onu destekliyorlar ve ‘Rusya’ diye bağırarak tezahürat ediyorlar.” dedi.

‘İKNA EDİCİ OLMAK İÇİN…’

James, topluluğa hitap eden konuşmalar sırasında yapılan duraklamaların, dinleyici üzerinde boşlukları doldurmanın yolu gibi görüneceğinden dramatik bir etkisi olduğunu savunurken, “Bu durumu ikna edici olmak için kullanabilirler. Konuşmasında bir anda duraklamak, seyircilerden bir şey beklemek anlamına gelir. Onlar alkışlar veya tezahürat yapar. Bu da ‘ikna edici’ olduklarının bir simgesidir” dedi.

Putin’in dünkü konuşmasında zaman zaman kendini ‘kurban rolü’ne kaptırmış gibi göründüğünü söyleyen James, “bu korkutucu derecede etkili görünüyor.” dedi.

‘SERT BİR ASKERİ LİDERDEN ZİYADE…’

James, Putin’in takım elbise yerine balıkçı yaka bir kazak ve palto giydiğine dikkat çekerken, “bu tercih, sert bir askeri liderden ziyade soğuğu hisseden bir adam olduğunu gösteriyor.” dedi.

Putin’in bir kürsü ardında durmak yerine, mikrofon ile birlikte sahnede gezdiğini belirten beden dili uzmanı, “devamlı el kol hareketleri kullanıyor. sağ elini hızlı hareket ettirişi, saldırgan olma eğilimini gösteriyor. ” dedi.

James, dün Putin’in belli alanlarda daha duygusal davranarak ‘bir taktik denediği’ni söylerken, “İncil alıntılarıyla, ahlaklı bir kişiyi temsil ettiğini gösteriyor.” dedi.