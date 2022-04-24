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Putin’in sevgilisi ortaya çıktı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ikinci ay geride kalırken, Rus lider Putin'in "gizli sevgilisi" olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva ortaya çıktı. Kabaeva'nın İsviçre'de saklandığı öne sürülüyordu.
Putin’in sevgilisi ortaya çıktı

24 Şubat’tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Batı medyası Moskova yönetimi ile ilgili dikkat çekici iddiaları ortaya atmaya devam ediyor.

Putin’in “herkesten sakladığı sevgilisi” olarak tanıttığı eski sporcu Alina Kabaeva aylar sonra ortaya çıktı… Batı ülkelerinin Rus yetkililere yaptırım kararı almasından sonra akıbeti merak konusu uyandıran 38 yaşındaki Kabaeva’nın İsviçre Alplerinde saklandığı öne sürülmüştü.

Instagram’da antrenör Ekaterina Sirotina’nın paylaştığı fotoğraflar gündem oldu.

Savaşın başladığı günlerde Kabaeva’nın İsviçre’den sınır dışı edilmesi için çağrılar yapılırken, genç kadının 69 yaşındaki Putin’den olan dört çocuğuyla birlikte saklandığı iddiaları ayyuka çıkmıştı.

Putin’in kendisinden 31 yaş küçük olan sevgilisi ile uzun bir süredir birlikte olduğu iddia edilmişti.

Fakat İsviçre’de olduğu tahmin edilen Kabaeva önceki gün Moskova’da ortaya çıktı. Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, Kabaeva’nın uzun bir aradan sonra ortaya çıktığını aktarırken, genç kadının imajını değiştirdiği ve adeta tanınmaz hale geldiğini yazdı.

“Rusya’nın en esnek kadını” lakabıyla tanınan ve birçok yarışmadan ödülle dönen Kabaeva, Moskova’daki VTB Arena’da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Üzerindeki hırkayla gündem olan ve sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Kabaeva ile ilgili olarak Rus medyası da dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Kabaeva’nın sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarında 1000 euroluk Brunello Cucinelli spor ayakkabı giydiği görülüyor.

Rusça yayın yapan Cosmopolitan isimli dergi, “Kabaeva’nın yüzünde gerçekten bir değişim var… efsanevi atlet şimdi çok daha güzel görünüyor” yorumunu yaptı. Öte yandan sosyal medyada Kabaeva’nın estetik operasyondan geçtiği de öne sürüldü.

BOŞANMASININ SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Putin'in kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Kabaeva’nın emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova’daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor.  Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti.

Birçok Rus, Putin’in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva’yı görmüştü.

Putin’in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus’un lideri Alexander Lukashenko, Putin’in boşanma kararının Kabaeva’nın ‘cumhurbaşkanına baskı yapması’ nedeniyle çıktığını ima etmişti.

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