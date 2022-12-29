Refiye Gürkanlar hayatını kaybetti

Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören Gürkanlar, 38 yaşında yaşamını yitirdi.
Refiye Gürkanlar’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören Gürkanlar, 38 yaşında yaşamını yitirdi.
Refiye Gürkanlar’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.