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Refiye Gürkanlar hayatını kaybetti

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Lefkoşa sakinlerinden Refiye Gürkanlar dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Refiye Gürkanlar hayatını kaybetti

Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören Gürkanlar, 38 yaşında yaşamını yitirdi.

Refiye Gürkanlar’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

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