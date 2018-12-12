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Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan'dan anlamlı etkinlik

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Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan olarak 11 Aralık 2018 tarihinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezinde bulunan öğrenciler için Yeni Yıl Partisi düzenledi.
Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan'dan anlamlı etkinlik

Geçmiş Dönem Başkanı Gültaç Özsan’ın komiteye sunmuş olduğu proje kulüp tarafından kabul edilmiş olup,aday üyemiz olan Girne Belediye Meclis Üyesi Pelin Kutluba’nın ortak çalışması ile bu proje başlatılmıştır ve birlikte Engelli Çocuklara unutamayacakları bir yeni yıl partisi organize edildi. Aday üyemiz olan Kutluba, projede önemli bir yer alıp, özveri ile çalışmalarını sürdürdü.

Oluşturulan projede kulüp sekreteri Figen Rasmussen, kulüp üyelerinden TrudyMace, Ben ve Ayten Benoit, Alan ve Lesley Fairley görev aldı.

2018–2019 Kulüp Başkanı Hakkı Müftüzade ve eşi rotaryen Behiye Müftüzade etkinliğe katıldılar.

Yeni Yıl Partisine Özel Eğitim Müzik Öğretmeni olan Esen Karaç partiye düzenlemiş olduğu aktivitelerle renk ve neşe kattı.

Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan daha önce de Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocuklara destek için yardım gecesi düzenlemişti.

Kulüp, önümüzdeki günlerde farklı etkinliklerle, faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca, aday üyemiz olan Kutluba, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi için çok önemli olan bahçe sınırlarının güvene alınması, orman bakım ve temizlik çalışmalarının yürütülmesi için Girne Belediyesi’nden gerekli onay ve desteği almıştır.

Düzenlenen yeni yıl partisine Merit Hotelleri Grubu her zaman olduğu gibi yüksek standart yemek hizmetleri ile sponsor oldu.

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