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Rum yönetimi İskele Kaza Mahkemesi’nin tutuklu 5 Rum'dan 2'siyle ilgili kararını “infialle” karşıladı

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Askeri yasak bölgeyi ihlal, kişisel verileri koruma yasasını çiğneme ve rahatsızlık suçlamalarıyla tutuklu bulunan 5 Rum zanlıdan 2’sinin tutukluluğunun 3 ay daha uzatılması, Rum yönetiminin sert tepkisini çekti.
Rum yönetimi İskele Kaza Mahkemesi’nin tutuklu 5 Rum'dan 2'siyle ilgili kararını “infialle” karşıladı

Fileleftheros’un haberine göre 5 zanlının 19 Temmuz’da “kaçırıldığını ve yasadışı şekilde  tutulduğunu” öne süren Rum yönetimi KKTC’deki yargı sürecini “parodi” olarak niteledi ve “infial” belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, yaptığı yazılı açıklamada 5 Rum’un “kaçırıldığını”, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildiğini ve “tamamının askeri mahkemeye çıkarıldığını” iddia etti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC’de bilgi ve belge toplayan Rumlar hakkında tutuklama emri çıkartılmasını ve tedbir alınmasını istediği açıklamasını da hatırlatan Papadoupulos KKTC makamlarının bu eylemlerini  “korsan”,  “kışkırtıcı ve kabul edilemez” olarak niteledi. Papadoupulos, "insan hakları ve özgürlükleriyle ilgili her türlü ilkenin ihlal edildiğini" de öne sürdü.

Papadopulos Rum makamlarının ilk andan itibaren, 5 Rum’un serbest bırakılması için gerekli her çabayı harcadığını, yakınları ile de sürekli temas halinde olduğunu kaydettiği açıklamasında Rum Yönetimi'nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü, BM  ile  Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere şikayette bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Tutukluluk hallerinin devamına hükmedilen Rum çiftin KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na kullanım hakkı kaybı ve iade başvurusunda bulunduğunu da belirten Viktoras Papadopulos, bu durumun, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak niyetinde olmadığını ve eski mallarını ziyaret edip yakından görmek isteyen mal sahiplerini gözaltına almayı seçerek “gözdağı vermek istediğini gösterdiğini” öne sürdü.

Papadopulos KKTC makamlarının bu eylemlerinin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununun çözümü için müzakereleri yeniden başlatma ve bunun için iyi ortam yaratma çabalarını baltaladığı görüşünü de ortaya koydu.

Alithia İskele Kaza Mahkemesi kararıyla ilgili haberini okurlarına “İşgal Bölgeleri… Beş Kıbrıslı Rum ‘Tutukludan’ İkisi Üç Ay ‘Sanık’…  Askeri Mahkeme’ye Sevk Ediliyorlar” başlık ve spotlarıyla aktardı.

-“Rum Barolar Birliği AB’ye şikayet ediyor”

Gazete Rum Barolar Birliği’nin 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasının “keyfi” olduğunu öne sürerek bunu Avrupa Birliği’ne ve her uluslararası yetkili mercie şikayet edeceğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Rum Barolar Birliği açıklamasında, 5 Rum’un “başka sebeplerle ve gözdağı vermek hedefiyle, yasadışı ve keyfi şekilde tutuklandığı” iddia edildi.

KKTC polisinin ve mahkemelerinin “yasal olmadığı, uluslararası hukuku ihlal ederek yasadışı faaliyet gösterdiği” de iddia edilen açıklamada KKTC polisinin ve mahkemelerinin faaliyetlerinin “terörize etme ve insan haklarını ihlal maksatlı olduğu ve hiçbir hukuki geçerliliği olmadığı” öne sürüldü.

Haravgi dünkü mahkeme ile ilgili haberini “Beş Kıbrıslı Rum’dan İkisi Üç Ay ‘Sanık’” ve Rum Barolar Birliği açıklamasını “Barolar Birliği: Beş Kıbrıslı Rum’un İşgal Makamları Tarafından Keyfi ‘Tutuklanmasını’ AB’ye Şikayet Ediyor” başlığıyla aktardı.

 

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