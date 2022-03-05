  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rus Askerler, Kiev’de İngiliz Gazetecilere Ateş Açtı

» »
Rusya-Ukrayna savaşında ölü sayısı hızla yükselirken, Kiev'de çekim yapan İngiliz Sky News ekibi Rus askerlerinin açtığı ateşin ortasında kaldığı anları kaydetti.
Rus Askerler, Kiev’de İngiliz Gazetecilere Ateş Açtı

Ukrayna'da Rusya'nın işgaliyle patlak veren çatışmaları takip eden İngiliz Sky News kanalı ekibi, açılan ateş nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Sky News'in baş muhabiri Stuart Ramsay ve ekibi, Kiev'deki bir kontrol noktası yakınlarında Rus askerlerinin açtığı ateşin ortasında kaldı.

Ekibin kaydettiği saldırıda yaralanan Ramsay, o anları “Ölümümün acı dolu olup olmayacağını düşündüğümü hatırlıyorum. Kurşunlar arabanın her yerine isabet etti” dedi.

İlk önce bir patlama duyduklarını ardından arabanın içinde yere yatarak kurşunlardan korunmaya çalıştıklarını anlatan Ramsay, “Ateş açanlar profesyoneldi, kurşunlar hedefi tutturdu” diye konuştu.

İngiliz muhabir, bağırarak gazeteci olduklarını söylemelerine rağmen ateşin kesilmediğini ifade etti. 5 kişilik ekibin hayatta kaldıklarına inanamadığını kaydeden Ramsay, kameraman Richie Mockler'ın çelik yeleğine de çok sayıda kurşun isabet ettiğini söyleyerek “Hayatta kaldığımız için şanslıydık” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’dan Ukrayna’da İnsani Koridor Açılması İçin Kısmi Ateşkes İlanı05 Mart 2022 Cumartesi 10:18
  • Savaşın Bitmesi İçin Putin'in Tek Bir Şartı Var! Peki, Ukrayna'nın Cevabı Ne Olacak04 Mart 2022 Cuma 23:51
  • Zelenskiy: Ukrayna Düşerse Avrupa Da Düşer04 Mart 2022 Cuma 22:24
  • Rusya, Yaptırımlara Karşı Yeni Yöntem Buldu! Çin Planını Devreye Soktu04 Mart 2022 Cuma 21:38
  • Afganistan'da Camide Düzenlenen Bombalı Saldırıda 2 Kişi Öldü, 18 Kişi Yaralandı04 Mart 2022 Cuma 20:09
  • Putin: Ukrayna’da Hedeflerimize Ulaşacağız03 Mart 2022 Perşembe 19:22
  • Çekya’da Olağanüstü Hal İlan Edildi03 Mart 2022 Perşembe 19:06
  • Rusya İle Ukrayna Arasındaki İkinci Tur Müzakereler Başladı03 Mart 2022 Perşembe 18:38
  • Rus Askerinden Şaşkına Çeviren Hareket: El Bombasıyla Tehdit Etti03 Mart 2022 Perşembe 18:11
  • Hangi Ülkeler Putin’e Desteğini Açıkladı03 Mart 2022 Perşembe 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti