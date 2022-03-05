Rus Askerler, Kiev’de İngiliz Gazetecilere Ateş Açtı

Ukrayna'da Rusya'nın işgaliyle patlak veren çatışmaları takip eden İngiliz Sky News kanalı ekibi, açılan ateş nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Sky News'in baş muhabiri Stuart Ramsay ve ekibi, Kiev'deki bir kontrol noktası yakınlarında Rus askerlerinin açtığı ateşin ortasında kaldı.

Ekibin kaydettiği saldırıda yaralanan Ramsay, o anları “Ölümümün acı dolu olup olmayacağını düşündüğümü hatırlıyorum. Kurşunlar arabanın her yerine isabet etti” dedi.

İlk önce bir patlama duyduklarını ardından arabanın içinde yere yatarak kurşunlardan korunmaya çalıştıklarını anlatan Ramsay, “Ateş açanlar profesyoneldi, kurşunlar hedefi tutturdu” diye konuştu.

İngiliz muhabir, bağırarak gazeteci olduklarını söylemelerine rağmen ateşin kesilmediğini ifade etti. 5 kişilik ekibin hayatta kaldıklarına inanamadığını kaydeden Ramsay, kameraman Richie Mockler'ın çelik yeleğine de çok sayıda kurşun isabet ettiğini söyleyerek “Hayatta kaldığımız için şanslıydık” dedi.