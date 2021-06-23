  • BIST 1.402
  • Altın 496,625
  • Dolar 8,6476
  • Euro 10,3315
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Rusya’da Hayvanlar İçin Koronavirüs Antikor Testi Geliştirildi

» »
Rusya Federal Hayvan Sağlığını Koruma Merkezi’nden uzmanlar hayvanlarda SARS-Cov-2 virüsüne karşı antikor gelişip gelişmediğinin tespitine yönelik bir test geliştirdi.
Rusya’da Hayvanlar İçin Koronavirüs Antikor Testi Geliştirildi

Rusya Federal Hayvan Sağlığını Koruma Merkezi’nden uzmanlar hayvanlarda SARS-Cov-2 virüsüne karşı antikor gelişip gelişmediğinin tespitine yönelik bir test geliştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, merkezden yapılan açıklamaya göre, uzmanlar tarafından hayvanlarda Koronavirüs'e karşı antikor gelişip gelişmediğini tespit etmeye yarayan bir test sistemi geliştirildi.

Testte enzim bağlantılı immünosorbent tahlili (ELISA) teknolojisinden yararlanılıyor. Kan serumu üzerindeki inceleme sürecinde yalnızca hayvanın vücudunda Koronavirüse karşı geliştirilen belirli antikorlar tespit ediliyor. Kan numunesinde antikor varsa, bu antikorlar kademeli renk reaksiyonu oluşumunu tetikliyor. Renk değişimi ise yüksek hassasiyetli cihazlarla, ELISA okuyucularla saptanıyor.

Kedi, köpek, domuz, tilki, gelincik ve vizon gibi hayvanlar üzerinde denenen yöntem ile hem virüsün bulaşmasından hem de aşılamadan sonra antikor tespit edilebiliyor.

Test sisteminin denemelerinde Karnivak-Kov aşısı ile aşılanmış ve aşı yapılmayan hayvanların yer aldığı belirtiliyor. 

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da Kaçırılan ABD'li Yüksek Lisans Öğrencisi Ölü Bulundu20 Haziran 2021 Pazar 22:00
  • Sibirya'da Paraşütçüleri Taşıyan Uçak Düştü; 4 Ölü, 4 Yaralı20 Haziran 2021 Pazar 21:30
  • Ermenistan, Erken Seçim İçin Sandık Başında20 Haziran 2021 Pazar 19:30
  • Rusya, Açık Semalar Anlaşması’ndan 18 Aralık’ta Çekilecek18 Haziran 2021 Cuma 23:18
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD İle Hem Diyaloğa Hem Çatışmaya Hazır Olmalıyız18 Haziran 2021 Cuma 20:27
  • Rusya’dan Türkiye-Azerbaycan Askeri İşbirliği Açıklaması: Yakından Takip Ediyoruz18 Haziran 2021 Cuma 19:22
  • Moskova'da mutasyonlu koronavirüs alarmı: Daha agresif ve hızlı yayılıyor!18 Haziran 2021 Cuma 15:27
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ABD'ye: Yüzleşmeye hazırız!18 Haziran 2021 Cuma 14:31
  • Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın Sonuçları: Apple Daily Gazetesine Baskın Düzenlendi; 5 Yönetici Gözaltına Alındı17 Haziran 2021 Perşembe 23:22
  • Shenzhou-12: Çin'in yeni uzay istasyonunun ilk mürettebatı göreve başladı17 Haziran 2021 Perşembe 22:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti