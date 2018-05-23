Sadıkoğlu, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Kıbrıs’ta Manşet Programı’na konuk oldu. Sadıkoğlu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, bir gazetenin, denizin içine inşaat yapılması konusundaki haberleri hakkında, “Seçimlere 1 ay kala atılan bu manşetler düşündürücü. Böyle bir iddia varsa ilgili mercii biziz. Bu işler telefonla olmaz” dedi.

Bu konuyla yakından ilgilenen kişileri, uygun bir günde İskele Belediyesi’ne beklediklerini, “ithamda bulundukları asılsız tüm iddialarla” ilgili olarak belgelerinin hazır olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Kapımız herkese açık. Onlar da araştırmacı gazeteci arkadaşlarımızdır, büyüklerimizdir. Bizler de araştırmalarına yardımcı olmak adına en kısa sürede İskele Belediyesi’ne bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu şöyle devam etti:

“Anayasaya göre yapılar denizden 100 metre içeride olacak yönünde iddiaları var. Evet, doğru ama bu konu bire bir limanlar dairesini de ilgilendiriyor. Peki, sevgili araştırmacı gazeteci dostlarım, 75 yılından bu yana İskele’de petrollerin olduğu kirli sanayi olarak bilinen Long Beach’e kadar uzanan bölgeye yapılan villaları, oteli neden görmediniz. Son yapılan yapının yıkım emri varmış da ben yıkmamışım. Herkes biliyor beni, yıkım emri olduğunda yıkım yaptığımı. Keşke bu duyarlılığı denizin içerisine 5 metre kaçak yapı yapılırken de gösterselerdi.”

“KİMSEYE PEŞKEŞ ÇEKTİĞİMİZ YOK PEŞKEŞ ÇEKENLER ORTADA”

Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği’nin imzalamış olduğu işbirliği protokolünün ardından ortaya atılan ‘peşkeş çekildi’ iddialarına da yanıt verdi. “Biz kime neyi peşkeş çekiyoruz, peşkeş çekenler ortadadır” diyen Sadıkoğlu şunları söyledi:

“Green Pedal tarafından çok güzel bir proje hazırlandı. Bu proje belki de Kıbrıs’ın en güzel ve en gözde projelerinden biri olacak. Oraya geldiğiniz zaman bisikletinizle gezebileceksiniz, huzurlu bir ortamda vakit geçilebileceksiniz. Peki, bu yer kimindir, proje nereye yapılıyor diyenler bilsin ki, o proje İskele Belediyesi’nin arazisine yapılıyor. Yani belediyenin malıdır. Birine veriliyor mu? Hayır, verilmiyor. Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği tarafından yapılacak olan yatırımın miktarı 230 bin sterlin. Üstelik bu derneğin bizden yer talebi olmadı, bu yeri bize verin de bizim olsun demedi. Kaldı ki bu proje tamamlandığında yapılacak bina İskele Belediyesi’ne hibe edilecek. Bu bina İskele ve belde halkının malı olacak. İşletmenin de gelirine ise ne dernek ne de İskele Belediyesi dokunmayacak. Buradaki amaç, ’bisikletsiz çocuk kalmasın’ Özellikle kırsal bölgelerdeki çocukların en büyük hayallerinden biri ‘bisiklettir.’ Dernekle yapılacak işbirliği protokolü neticesinde işletmenin geliriyle imkanı olmayan çocuklara bisikletler alınacak. Bisikletsiz çocuk kalmadığında da hazırlanacak yeni bir protokolle işletmenin geliri eğitime harcanacak. Biz kimseye bir yerleri peşkeş çekmedik. Peşkeş çekenler ortadadır. Bizim kapımız her yatırımcıya açık. Arazi İskele Belediyesi’nin arazisidir, kim yatırım yapmak istiyorsa buyursun gelsin. Hem gelişim ve değişim istiyoruz hem de asılsız iddialarda bulunuyoruz.”

“YAKLAŞIK 200 DÖNÜM ARAZİYİ İSKELE VE HALKINA KAZANDIRDIK”

Sadıkoğlu kendi döneminde hayata geçirilen projeleri de anlattı:

“En son yapılan çalışmayla bisiklet ve yürüyüş yolumuzu 5.5 km’ye ulaştırdık. Özellikle son 1,5-2 yıldır insanlarımız bisikletleriyle birlikte İskele’mize gelmeye başladı. Green Pedal’ın İskele Belediyesi’ne sunmuş olduğu proje de bu doğrultuda yapıldı. Geçtiğimiz aylarda Onur Camping olarak bilinen ve yaklaşık 121 dönüm olan güzelim arazi ve bununla birlikte 3,5 yılda toplamda yaklaşık 200 dönüm araziyi İskele Belediyesi’ne ve halkına kazandırdık. Hızla gelişen ve değişen İskele’nin günü geldiğinde bir Girne bir Lefkoşa kaosu yaşamasın diye bu kritik noktalardaki arazileri İskele’ye kazandırdık. Halkımıza rekreasyon alanları yaratmak için, ileriyi gördüğümüz ve ilerde bizi bekleyen sıkıntıların neler olabileceğini gördüğümüz için bu arazileri İskele’ye kazandırdık.”

“ESKİ DÖNEMDEN KALAN 2 PROJENİN HUKUKİ SÜRECİ YENİ BİTTİ”

Şimdilerde ‘eski dönemden kalan projeler’ üzerinden eleştiriler yapıldığını da söyleyen Sadıkoğlu, “Eski dönemden kalan projeler varmış. Evet 2 projemiz var. Biri sahil kenarındaki çok amaçlı salon biri de İGEM, dillere destan. İGEM’le ilgili hukuki sürecimiz yeni bitti. Önümüzdeki günlerde de o projenin neden bitmediğini, o projenin İskele Belediyesi’ne açmış olduğu maddi yaranın boyutunu bütün halkımızla paylaşacağım.” şeklinde konuştu.

“İSKELE SEVDALISI”

Kendisini “İskele sevdalısı” olarak tanımlayan Sadıkoğlu, “İskele’yi bir evladım olarak gördüm. Nasıl ki insan evladına en iyisini sunmak için çalışır. Bizler de İskele’yi daha ileriye nasıl taşırız diye mücadele ettik. Bizim sevdamız karşılık beklemeden, yürekten ve gönülden bir sevdadır” dedi. 4 yıllık görev süresinde hayata geçirdiği projelerden örnekler veren Sadıkoğlu, “Evde Sağlık Birimi”nin çalışmalarına değindi. Sadıkoğlu şunları kaydetti:

“Doktor, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve hemşirelerimizle birlikte evleri ziyaret ediyoruz. Bu sayede İskele Bölgemizde 1000’e yakın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hangi rahatsızlıkları olduğunu tespit ettik. Bu projemiz bize iç huzuru getirdi. Yaşlılarımızın yüzündeki tebessüm hayır duaları bize yetiyor.”

Özel Eğitim Merkezi’nden de bahseden Sadıkoğlu, “İskele’ye bağlı Ötüken Köyü’müzdeki eski okul binasında yaptığımız Özel Eğitim Merkezi’mizi tamamlamak üzereyiz” dedi.

“ÜNİVERSİTE İÇİN MÜCADELE ETTİK”

“Ben ve meclis üyelerim göreve geldiğimiz ilk 2,5 yıl boyunca İskele’mize bir üniversite kazandırmak için mücadele ettik. Bu ilk kez bizim dönemimizde oldu” diyen Sadıkoğlu, “20 yıl boyunca belediye başkanı olmuş olsaydım emin olun 3-4 tane üniversite İskele’mize gelebilirdi” ifadelerini kullandı.