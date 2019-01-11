Sağlık Bakanlığı HPV aşısı hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Girne Inner Wheel Kulübü işbirliği ile çocuk aşısı programında yer alan HPV – aşısı konusunda öğrencilere ve ailelere bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Girne Inner Wheel Kulübü işbirliği ile çocuk aşısı programında yer alan HPV – aşısı konusunda öğrencilere ve ailelere bilgi verildi.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri ekiplerinin de yer aldığı bilgilendirme toplantısı Girne Anafartalar Lisesi’nde yer aldı.

Jinekolog operatör Doktor Şerife Göksu katılımcılara HPV aşısının kadınlarda rahim ağzı kanseri, vajinal ve vulvar kanserler; kadınlarda ve erkeklerde anal kanser, boğaz kanseri gibi hastalıkları nasıl önlediğini ve önemini anlattı.Doktor Göksu HPV’nin nasıl bulaştığına açıklık getirirken, söz konusu enfeksiyonun genellikle cinsel yoldan bulaştığına dikkat çekti.