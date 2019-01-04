"Savaş ve Biz" Kitabı Tanıtım Ve İmza Etkinliği Gerçekleştirilecek

Elias Pantelıdes’in yazdığı ve Khora Yayınları'ndan çıkan “Savaş ve Biz (Kıbrıs’tan Biyografiler)” isimli kitap 11 Ocak Cuma günü Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde tanıtılacak. Saat 19.00’da başlayacak olan etkinliğe kitabın editörleri Sevgül Uludağ ve Mustafa Keleşzade, koordinatör çevirmen olarak Niyazi Kızılyürek de katılacak. Tüm okurların ve barış severlerin davetli olduğu etkinliğe önemli siyasi kişiler de davet edilmiş ve katılımlarıbeklenmektedir. Yaklaşık bir saat sürecek olan etkinlik kokteyl ve yazar-okur sohbetleri ile devam edecektir.

Elias Pantelides’in kitabı 16 anlatıdan oluşuyor ve savaş mağduru kişilerin biyografilerini içeriyor. Kitapta bir Maronit, bir İngiliz, dört Kıbrıslı Türk ve on Kıbrıslı Elen konuşuyor. Doğum yılları 1939’dan 1959’a kadar uzanan bu kişilerin 1974’e dair anıları, o günkü kadar canlı ve unutulmazdır. Kitap’ta röportajları ve anıları bulunan Kıbrıslı Türkler, Sevgül Uludağ, Niyazi M. Kızılyürek, Halil R. Sadrazam ve Mustafa M. Balcıoğlu.

Kitaptaki anlatılar, Kıbrıs’ın kavurucu 1974 yazının getirdiği iki taraflı korkunç trajediyi gözler önüne seriyor. Kitapta anılarını okuyucuyla paylaşan 16 kişinin hepsi de etnik köken, toplumsal cinsiyet, ana dil ve din veya siyasi inançlarından bağımsız olarak Kıbrıs’a derin bir sevgiyle bağlıdır ve burada dile getirilen acı hikayeler, biraz da bu sevginin ürünüdür. Hepsi de özgür, birleşik, barış dolu ve güvenlik içinde bir Kıbrıs umuyor.

Khora Yayınları’nın 63’üncü kitabı olan eser, 215 sayfa ve fotoğraflarla destekleniyor, satış fiyatı ise 30TL. Kitap, “Laconic Tales Cyprus 1974” ismi ile İngilizce olarak yayımlanan eser temel alınarak hazırlandı.

Tarih: 11-1-2019 Cuma, Saat: 19:00

Mekan: Dayanışma Evi

Kitap sunumu: Sevgül Uludağ

Koordinatör çevirmen: Niyazi Kızılyürek

Etkinliğe Kıbrıs'tan önemli isimler davet edilmiş ve katılımları

beklenmektedir.

Etkinlik yaklaşık bir saat sürecek ve kokteyl ile devam edecektir.