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Şefik: Lefke Kaza Mahkemesi’ni tadilat nedeniyle Güzelyurt’a taşıdık

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Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Lefke Mahkeme Binasının kötü durumda olduğunu,  personelin bu koşullarda çalışamasının mümkün olmadığını vurguladı.
Şefik: Lefke Kaza Mahkemesi’ni tadilat nedeniyle Güzelyurt’a taşıdık

Şefik, Lefke Kaza Mahkemesi’nin kapatılması yönündeki söylemlere BRT’de katıldığı ‘Hukuksal Görüş’ programında açıklık getirdi.

Narin Şefik “şu anda bizim mevcut kullandığımız kısmın tadil edilmesi söz konusu idi. Planlamadan bir bedel tespit edildi. İhaleye çıkıldı. En az iki şirketin katılması gerekiyor. Bir şirket katıldığı için o ihale kapandı. Tekrar ihaleye çıkıldı. Hiçbir müracaat yapılmadı. O nedenle o şekilde kaldı” dedi.

Şu anda o bölgede kullanılan dairelerin başka yere çıkarılması gerektiğini belirten Şefik, bu Dairelerin de nereye çıkarılacaklarının tespit edildiğini, ancak henüz bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

Mahkemenin bu nedenle tam ihtiyacı olan alana halen sahip olmadığını söyleyen Şefik, “bizim oradan taşınmamaızın sebebi mevcut mahkeme olarak kullanılan kısmın küçük durumda olması ve biran önce tadil edilmesi gerekmesinden dolayıdır” dedi.

Binanın çok yıprandığını ve güvenilir olmadığını vurulayan Şefik, “Binanın tadil edilmesi şarttır, bunu herkes kabul ediyor” şeklinde konuştu.

Lefke Kaza Mahkemesi’nin, tadil edilmesi ve daha iyi koşullarda görev yapılmasına olanak sağlaması için boşaltıldığını belirten Şefik, mahkemenin tadilat bitene kadar daha iyi çalışabilmesi için faaliyetlerine Güzelyurt’ta devam edeceğini söyledi.

Şefik, tadilatın bitmesinin ardından en erken zamanda Lefke’ye dönüleceğini vurguladı.

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