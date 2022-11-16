Cumburbaşkanı Ersin Tatar‘ın eşi Sibel Tatar “Üreten Kadınlar Buluşmaları” adlı etkinliğe katıldı.
Cumburbaşkanı Ersin Tatar‘ın eşi Sibel Tatar Halkbank’ın kadın girişimcilik ekosistemini destekleme amacıyla organize ettiği “Üreten Kadınlar Buluşmaları” adlı etkinliğe katıldı.
Çatalköy Elexus hotelde saat 10.00’da başlayan etkinlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
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