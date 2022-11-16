  • BIST 4.690,86
  • Altın 1061.854
  • Dolar 18.6083
  • Euro 19.2874
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Sibel Tatar “Üreten Kadınlar Buluşmaları” Adlı Etkinliğe Katıldı

» »
Sibel Tatar “Üreten Kadınlar Buluşmaları” Adlı Etkinliğe Katıldı
Sibel Tatar “Üreten Kadınlar Buluşmaları” Adlı Etkinliğe Katıldı

Cumburbaşkanı Ersin Tatar‘ın eşi Sibel Tatar “Üreten Kadınlar Buluşmaları” adlı etkinliğe katıldı.

Cumburbaşkanı Ersin Tatar‘ın eşi Sibel Tatar Halkbank’ın kadın girişimcilik ekosistemini destekleme amacıyla organize ettiği “Üreten Kadınlar Buluşmaları” adlı etkinliğe katıldı.

Çatalköy Elexus hotelde saat 10.00’da başlayan etkinlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘İşte Kadın’ fotoğraf yarışması tamamlandı26 Ekim 2022 Çarşamba 18:21
  • “Döngüsel Ekonomi ve Kadın Girişimcilik” ele alındı20 Ekim 2022 Perşembe 10:49
  • 41 Kadın-41 Hayat Sergisi 13 Ekim’de Açılıyor10 Ekim 2022 Pazartesi 11:23
  • Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Kurumlar Arası Protokol İmzalandı06 Ekim 2022 Perşembe 17:22
  • Bir günde 300 erkekle beraber oldu... İtirafı şaşırttı...27 Eylül 2022 Salı 23:03
  • İlk kadın hekim Dr. Aydın Sennaroğlu’nun hayatını anlatan belgeselin gösterimi yapıldı24 Eylül 2022 Cumartesi 14:45
  • “Kadın ve Sürdürülebilir Çevre” ana temasıyla Girne’de gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE) Örgütü Genel Kurulu başladı23 Eylül 2022 Cuma 15:06
  • Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum06 Eylül 2022 Salı 09:22
  • Türkiye'de hijyenik ped ve menstrüel ürünlere gelen zamlar tepkilere yol açıyor20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:18
  • Kainat Güzellik Yarışması'nda 70 yıl sonra büyük değişiklik: Evli, çocuklu kadınlar da katılabilecek10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti