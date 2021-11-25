Sibirya'da kömür madeninde yangın: En az 11 ölü, 49 kişi halen içerde!

Rusya'nın Sibirya'daki topraklarında bulunan Kemerovo bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında en az 11 madenci hayatını kaybetti.

Vali Sergey Tsivilev'in açıklamasına göre Listvyaznaya madeninde yangının çıktığı anda içeride 285 madenci bulunuyordu.

Acil durum servisleri şu ana kadar 237 madencinin çıkarıldığını, 43'ünün yaralı olduğu belirtildi.

Şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklansa da Interfax haber ajansı, madenin içinde hala 49 kişi bulunduğunu ve bu sayının artabileceğini ifade etti.

Rus devlet medyası, patlama meydana gelme tehlikesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Interfax'ın ismi paylaşılmayan kaynaklardan paylaştığına göre yangın, yerin 250 metre altındaki bir havalandırma şaftında meydana gelen patlama sebebiyle başladı.