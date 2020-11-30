Sol Akademi Çalışmalarına Yeniden Başladı.

Sol Hareket bünyesinde "Parasız, Bilimsel ve Demokratik Eğitim" şiarı ile çalışmalar yürüten Sol Akademi, pandemi nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yeniden başladı.

Gerici ve resmi eğitim anlayışına karşı çağdaş, bilimsel ve sosyalist bir eğitim müfredatı ile çalışmalarını yürüten Sol Akademi, konferans, panel, çeşitli atölye çalışmaları ve periyodik yayın üretimi gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni dönem çalışmalar çerçevesinde ilk olarak “Sol ve Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi” konusunda düzenlenecek seminer 2 Aralık Çarşamba saat 19:00-21:00 saatleri arasında Sol Hareket Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

Kıbrıs Feminist İnisiyatifi Aktivistleri Aslı Murat ve Faika Deniz Paşa’nın konuşmacı olarak yer alacağı seminer, tüm halkın katılımına açıktır.