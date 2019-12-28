  • BIST 113.684
  • Altın 289,393
  • Dolar 5,9525
  • Euro 6,6449
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı da var

» »
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir kavşak üzerindeki bir kontrol noktasında Cumartesi sabahı bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşı da var.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı da var

Bir ambulans hizmeti kuruluşunun kurucusu olan Abdikadir Abdirahman Hacı Aden, "Şimdiye kadar 61 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ölenler arasında 2 Türk vatandaşının da olduğunu teyit etti.

 

som.jpg

 

'Ölenlerin çoğu üniversite öğrencisi'

Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında çok sayıda üniversite öğrencisi olduğunu da açıkladı.

Görgü tanığı Muhibo Ahmed de, "Bu kahredici bir olay, çünkü patlama meydana geldiğinde yoldan otobüsle geçmekte olan öğrenciler dahil bölgede pek çok insan vardı" dedi.

Patlama anında olay yerinde olan Sakariye Abdukadir de "Görebildiğim tek şey ortaya saçılmış cesetlerdi. Bazıları tanınmayacak kadar yanmış haldeydi" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bir vergi dairesinin hedef alındığı tahmin ediliyor.

Saldırının Mogadişu'nun yakın tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olduğu kaydediliyor.

El Kaide bağlantılı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, Somali'nin uluslararası toplumca desteklenen hükümetini devirmeye çalışıyor ve bunun için ülkede sık sık saldırılar düzenliyor.

Mogadişu Valisi Ömer Muhammed Muhammed düzenlediği basın toplantısında, "Hayatını kaybedenlerin tam sayısını daha sonra teyit edeceğiz ancak, rakam küçük olmayacak. Ölenlerin çoğu masum üniversite öğrencileri ve diğer sivillerdi" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burkina Faso'daki cihatçı saldırıda çoğu kadın 35 sivil öldürüldü25 Aralık 2019 Çarşamba 12:27
  • Benin’de tekne batması sonucu 100 kişi öldü25 Aralık 2019 Çarşamba 10:20
  • Afrika'da camiler üzerinden siyasi nüfuz yarışı22 Aralık 2019 Pazar 21:17
  • Afrika ülkeleri 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını bırakıyor22 Aralık 2019 Pazar 18:15
  • Libya’da Hafter’e bağlı güçler Türk mürettebatı alıkoydu22 Aralık 2019 Pazar 14:58
  • Libya "IŞİD'in yeni merkezi olabilir" uyarısı11 Aralık 2019 Çarşamba 18:42
  • Libya'da General Hafter'e bağlı güçler Trablus'a yaklaştı08 Aralık 2019 Pazar 20:39
  • Libya Türkiye ile mutabakatların yürürlüğe koyulmasında kararlı08 Aralık 2019 Pazar 11:54
  • Dünyada 168 milyon insan yardıma muhtaç04 Aralık 2019 Çarşamba 20:13
  • Dünyada 40 milyondan fazla 'modern köle' var; yüzde 71'i kadın ve kız çocuğu03 Aralık 2019 Salı 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti