Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı da var

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir kavşak üzerindeki bir kontrol noktasında Cumartesi sabahı bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşı da var.

Bir ambulans hizmeti kuruluşunun kurucusu olan Abdikadir Abdirahman Hacı Aden, "Şimdiye kadar 61 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ölenler arasında 2 Türk vatandaşının da olduğunu teyit etti.

'Ölenlerin çoğu üniversite öğrencisi'

Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında çok sayıda üniversite öğrencisi olduğunu da açıkladı.

Görgü tanığı Muhibo Ahmed de, "Bu kahredici bir olay, çünkü patlama meydana geldiğinde yoldan otobüsle geçmekte olan öğrenciler dahil bölgede pek çok insan vardı" dedi.

Patlama anında olay yerinde olan Sakariye Abdukadir de "Görebildiğim tek şey ortaya saçılmış cesetlerdi. Bazıları tanınmayacak kadar yanmış haldeydi" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bir vergi dairesinin hedef alındığı tahmin ediliyor.

Saldırının Mogadişu'nun yakın tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olduğu kaydediliyor.

El Kaide bağlantılı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, Somali'nin uluslararası toplumca desteklenen hükümetini devirmeye çalışıyor ve bunun için ülkede sık sık saldırılar düzenliyor.

Mogadişu Valisi Ömer Muhammed Muhammed düzenlediği basın toplantısında, "Hayatını kaybedenlerin tam sayısını daha sonra teyit edeceğiz ancak, rakam küçük olmayacak. Ölenlerin çoğu masum üniversite öğrencileri ve diğer sivillerdi" dedi.