Son dakika! haberi Mahkeme ara emri verdi, işte detaylar

Mahkeme Girne'deki tartışmalı Güven Kooperatifi arazisi hakkında ara emri kararı verdi.
Çalışmalar duruyor...
Çevre örgütleri tarafından açılan Girne'deki Güven-Yapı kooperatifinin yapacağı 105 konutluk site inşası davasında Yüksek İdare Mahkemesi ara emri verdi.
Avukat Emre Efendi ve Serkan Mesutoglu'nun hazır bulunduğu ara emri görüşmesinde yargıç Talat Usar, davacının iddialarını haklı bularak daha fazla geri dönüşümü olmayacak tahribat yaratılmaması için ara emri verilerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.