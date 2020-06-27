Spehar Temmuz başında telekonferansla iki liderle ayı ayrı görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP’in adadaki görevinin uzatılması ile ilgili raporunu hazırlaması ışığında, Temmuz ayının başında Kıbrıs’taki iki liderle; Rum lider Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telekonferans yoluyla ayrı ayrı görüşecek.

BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP ile ilgili raporu 10 Temmuz tarihinde yayınlanması bekleniyor; Spehar’ın iki liderle yapacağı görüşmelerin 5 ve 10 Temmuz tarihleri arasında yer alması bekleniyor.

Spehar, geçmişte BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP ile ilgili raporunu yayınlamadan önce daima iki lider ile yüz yüze ayrı ayrı görüşmelerde bulunuyordu; ancak bu kez Covid-19 salgından dolayı şu anki görüşmeler telekonferans yoluyla yapılacak.

BM BARIŞ GÜCÜ'NÜN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI KONUSU TEMMUZ SONUNDA

Öte yandan, Spehar, telekonferans yoluyla Temmuz ayının sonunda BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) Kıbrıs’taki görev süresinin uzatılması konusunu BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşecek.