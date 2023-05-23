  • BIST 4.456,58
  • Altın 1247.911
  • Dolar 19.8482
  • Euro 21.4039
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Sudan’da bir haftalık ateşkes kararı

» »
Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) nisan ortasından beri çatıştığı Sudan'da bir haftalık ateşkes yürürlüğe girdi.
Sudan’da bir haftalık ateşkes kararı

Taraflar, başkent Hartum’un çeşitli semtlerinde ateşkese saatler kala ağır ve hafif silahlarla çatıştı. Çatışmaların diğer merkezlerinden başkentin komşuları Bahri ve Umdurman kentlerinde ise ateşkes öncesi son gün sükunet hakim oldu.

Suudi Arabistan ve ABD’nin arabuluculuğuyla iki tarafın temsilcilerinin katılımıyla Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde imzalanan ateşkes anlaşması, yerel saatle 21.45’te yürürlüğe girdi. Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edildi.

Başkent Hartum’daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.

Sudan Doktorlar Sendikası, başkent Hartum ve diğer kentlerde 15 Nisan’dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıkladı.

KISA VADELİ ATEŞKES

Taraflar, uluslararası toplumun aracılık etmesiyle 20 Mayıs’ta, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.

Suudi Arabistan ve ABD, Sudan’da çatışan ordu ile HDK arasındaki krizi çözmek için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin süreceğini bildirmişti.

Sudan’ın tamamında uygulanacak “acil insani yardımların ulaştırılması ve temel hizmetlerin sağlanmasının” hedeflendiği kısa vadeli ateşkes anlaşması, tarafların Cidde Bildirgesi’nde insani yükümlülüklerle ilgili taahhütlere uymasını kapsıyor.

SUDAN’DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu talep ederken HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur’da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013’te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan, ardından giderek daha bağımsız yapıya kavuşan HDK’nin on binlerce mensubu bulunuyor.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YER DEĞİŞTİRDİ

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan’daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes, BM Güvenlik Konseyi'nin Sudan konulu toplantısında yaptığı konuşmada, Sudan’da çatışmaların gittikçe “etnikleştiği” ve bunun ülkeyi uzun süreli bir çatışmanın içine çekme riski taşıdığı uyarısı yapmıştı.

Perthes, şu ana kadar tahminlere göre çatışmalarda 190’ı çocuk en az 700 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin civarında kişinin yaralandığı, 1 milyondan fazla kişinin de yer değiştirdiği bilgisini paylaşmıştı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sudan’daki çatışmalarda can kaybı artıyor09 Mayıs 2023 Salı 17:57
  • BM’den Sudan krizi için acil eylem çağrısı…03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:25
  • Sudan’da Suudi binasına silahlı baskın03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:27
  • Uganda Devlet Bakanı koruması tarafından öldürüldü02 Mayıs 2023 Salı 17:06
  • Sudan’da Ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkes ilan etti01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:22
  • Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 528’e yükseldi30 Nisan 2023 Pazar 14:19
  • Sudan’daki çatışmalarda 411 sivil hayatını kaybetti29 Nisan 2023 Cumartesi 17:25
  • Blinken, Guterres’le Sudan ve küresel konuları görüştü28 Nisan 2023 Cuma 13:30
  • Blinken, Guterres’le Sudan ve küresel konuları görüştü28 Nisan 2023 Cuma 13:30
  • ‘Hz. İsa’ya kavuşmak için’ aç kalıp ölenlerin sayısı yükseldi25 Nisan 2023 Salı 21:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti