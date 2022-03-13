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Sunday Times: Ukrayna Adına Savaşmak İsteyen Gönüllü Türkler de Var

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 18'inci gününde İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times, Ukrayna adına savaşmak isteyen yabancı gönüllü askerlerle ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.
Sunday Times: Ukrayna Adına Savaşmak İsteyen Gönüllü Türkler de Var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin “lejyoner askerler” çağrısına çok sayıda yanıt geldiği ortaya çıktı… İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, farklı ülkelerden Ukrayna adına savaşmak isteyen gönüllülerin çok sayıda başvuru yaptığını yazarken, Ukrayna’da sadece bu lejyonerlere yanıt vermek için yaklaşık 100 gönüllünün bir iletişim ağı oluşturduğunu aktardı.

Gazeteye konuşan 22 yaşındaki İngilizce öğretmeni Anton Bondarenko, savaşın başlamasıyla birlikte çok sayıda yabancı gönüllünün Ukrayna adına savaşmak istediğini ve kendisi gibi yaklaşık 100 kişinin bir iletişim ağı oluşturduğunu söyledi.

Kiev’de annesiyle yaşadığı evde “sanal call-center” kuran ve farklı ülkelerdeki potansiyel gönüllülerin sorularını yanıtlayan Bondarenko, “Dünyanın her yerinden insanlar bizimle iletişime geçiyor. Muhtemelen bizimle en çok iletişime geçenler ABD’liler. Fakat Avustralya, Türkiye ve Fransa’dan da var. Her yerden geliyorlar” dedi.

“20 BİN GÖNÜLLÜ BAŞVURDU”

Geçen hafta Türkiye’ye gelerek Rus mevkidaşıyla görüşen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın açıklamalarının hatırlatıldığı haberde 52 ülkeden yaklaşık 20 bin gönüllünün Ukrayna için savaşmak için başvurduğu belirtildi. Özellikle batı ülkelerinde görev almış ve Orta Doğu ya da Afganistan tecrübesi olan askerlerin gelmesinin istendiği belirtilirken Sunday Times, gönüllü adaylarının önce ülkelerindeki Ukrayna temsilciliklerine başvurması gerektiğini yazdı.

Gazete, resmi adı “Uluslararası Ukrayna Savunma Lejyonu” olarak bilinen gruba dahil olmak isteyenlerin resmi başvuru sonrasında onaylanması durumunda Ukrayna sınırına yakın 5 Polonya şehrine gitmesi ve daha sonra oradan Ukrayna’ya gitmesi gerektiğini de aktardı. İngiltere’deki büyükelçilik binası önünde gazeteye konuşan bir gönüllü, “Mariupol’daki hastaneyi vurmaları benim için dönüm noktası oldu. O saldırıdan sonra karar verdim” yorumunu yaptı.

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