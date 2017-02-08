Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

08.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Kemal Dürüst, Hasan Taçoy, ve Fikri Ataoğlu, Taşyapı sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe katıldığınızı gözlemledik. Orada Çetin Gürcün tarafından yapılan konuşmada KKTC’den 82. İl olarak bahsedildi. KKTC 82. İl oluyorsa siz oraların Bakan ve Milletvekili mi oldunuz? Afiyetle yemeğinizi yerken bu ağır yemek boğazınızdan geçti diyelim. Midenizde hazımsızlık yaratmadı mı? Sizi gidi 82. İl Bakan ve Vekilleri, sizi.

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Sn. Feminist Atölye (FEMA) Sibel Siber’in özellikle Kıbrıs müzakerelerinin gidişatı ile ilgili ne yapmaya çalıştığını anlama çabası içerisindeyiz. Son dönemlerde, Cumhurbaşkanı Akıncı aleyhine yorumlar yapılmasına neden olan açıklamalar yaptığını belirttiniz. Değerli dostlar, eşyanın tabiatına aykırı bir işlem yaptığını gördünüz mü? İnsan çay gibidir. Ağır ateşte pişerek demleneni makbuldür. Aksi takdirde ya sallama yada dallama olur. Bilmem anlatabildi mi?

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Sn. Dr. Gülten Erçal Pediatri Kurumu Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, özellikle yakın zamanda görülen ve toplumda tepkilere yol açan çocuklara yönelik cinsel suçların, sizleri de derinden etkilendiğini dile getirdiğiniz. Sevgiden nasibini alan insanları böyle olaylar derinden etkilerken hayvan desek hayvanlara hakaret edeceğimizden yaratık diyebileceğimiz bu kişiler nedense hiç etkilenmiyor. Sn. Erçal, halk olarak bizler herkesi adam yerine koyduğumuz için bazıları yerini yadırgıyor

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Sn. Ertan Birinci, sözleşmeyi imzaladık. Üniversitemizin kampüs inşaatına Düzova’da başlıyoruz.. Mesaryalı, Mesarya’da üniversitesine kavuşacak diyorsun. Düzova’yı bıraktık, Yokuşova’da bile olsa sen bu işin üstesinden gelirsin. Sevgili Ertan yaptıkların yapacaklarının teminatıdır. Yalnız her işte birinci olman ve bizleri ikinci sırada bırakman gücümüze gidiyor. Olgun ve başarılı insan, güzel söz söyleyen değil, senin gibi, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir.

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Sn. Asım Vehbi, GAÜ-ÇTSK'yı bir başka deyişle ‘Efsaneyi’ hem sahada hemde sosyal alanda eski günlerine döndürdün. Bakanlık yaptın, bataklıkta yeşeren gülistanlık gibi oldun. GAÜ’nin CEO’luğunu yaptın, diğer değerli yöneticiler ile üniversitenizi sınırların ötesine taşıdın. Baban Erol Vehbi, seni mükemmel yetiştirmiş. Sevgili Asım, makam ve mevkiler elbise gibidir. Kimisine dar gelir öldürür. Kimisine bol gelir güldürür. Ama bakıyorum o elbise tam üstüne oturmuş durumda. Ne öldürüyor nede güldürüyor.

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Sn. Emrullah Turanlı, emme basma tulumba gibi bastığın hava KKTC’li gazetelere karşı sökmediği için onlara karşı tavır aldığını Metin Şentürk bile gördü. Kıbrıs Türk Basını senin beslediğin hislerin on katını inan sana karşı besliyor. Sn. Turanlı, bir insan paranın gücü ile kendi yanında duranların değil, ancak değerini bilenlerin yanında kıymetlidir. Bilmem anlatabildi mi?

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Sn. Çetin Gürcün, KKTC’nin ayrı bir Cumhuriyet ve toprağının da Avrupa Toprağı olduğunu yalnız buralarda müktesebatın uygulanmadığını bilmem size birkez daha hatırlatmamızın faydası olur mu? Yiğit Bulut, bam telinden, siz bilmem ne telinden çalarken detone oluyorsunuz. Bırakın detone olmayı, sazınızın tellerinin akordu da bozuk. Kulaklarımızı tırmalıyor.

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, Kumyalı’nın su pompaj sisteminin birileri tarafından zarar verildiğini belirttiniz. De, meyve veren ağacın taşlandığını unuttunuz. Başkan, meyve veren ağaç taşlanır tamam ama dalları kırılmaz. Yaptığın güzel işler sonrasında, full çeken bataryan ile halkın kapsama alanına girdiğini görenler, tomofilin tekerine taş koyarak tumba etmeye çalışıyorlar. Ah be başkan, aklımızdaki insan yanımızda olsaydı, hepimiz mutlu olurduk.

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Sn. Ziya Öztürkler, yaptığınız açıklamada artık Meclis onayı olmadan üniversite kurulamayacağını belirttiniz. Da, yasama ve yürütmeyi elinde tutan Meclisin kendi çıkardığı yasalara bile uymadığını bilmem söylemekte yarar varmı? Sn. Öztürk atı alan Üsküdar’ı geçti. Beykoz sırtlarında atının çıkardığı toz bulutunu görüyoruz. Abbas’ın Şerif ekmeğini yedikten ve suyunu içtikten sonra kapıya kilit vurmuşuz sizce faydası olur mu?

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Sn. Savaş Bozat hey gidi KTHY seni batıran siyaset ağalarının olduğu bugün tescillenmiştir diyorsun. Ne yani bu durum çok bilinmeyenli bir denklem değil ki, çözümü zor olsun. Sevgili Savaş, KTHY’yi siyaset ağaları batırdı tamam da, Sanayi Holding’i, ETİ’yi kim batırdı dersin? Hatırlamıyorum da bir zahmet hatırlarsan bana bir hatırlat diyeceğim.

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Sn. Osman Zorlu, Alevkayalı Restoran’da 42 yıllık hayat arkadaşın, Hanife Zorlu’nun doğum gününü kutladığını öğrendik. Alevkayalı Restoran’ın nefis meze ve kebapları ile 42 yılın sevgisini pekiştirdin. Sevgili Osman her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın var. Onlarsız doğru bir hayat yaşanmaz. Ve yanlış bir hayat asla doğru yaşanmaz.