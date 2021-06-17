TC Merkez Bankası Faizi Sabit Tuttu

TC Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi, yüzde 19’da sabit tuttu.
Para Politikası Kurulu’ndan yapılan açıklamada TCMB’nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı.
“Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli
yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.”
Kurul’un kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği belirtildi.
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