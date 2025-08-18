Tel-Sen: Sabrımızın sonundayız

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Türk Telekom mühendislerinin kamuya ait alanlarda yaptığı çalışmalarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Tel-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sendikanın iyi niyetinin görmezden gelindiği, yazılı bilgi ve randevu taleplerine yanıt verilmediği belirtilerek, “Sabrımızın sonundayız. İyi polis–kötü polis oyunlarını bırakın” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, resmi hizmet araçları ve kamu personeli eşliğinde Türk Telekom mühendislerinin stratejik öneme sahip noktalardan veri toplayarak raporlar hazırladığı vurgulandı. Buna rağmen bakanlık düzeyinde herhangi bir resmi açıklama yapılmadığına dikkat çekildi.

Sendikanın açıklamasında şu sorular yöneltildi:

Çalışmalar bir hibe kapsamında mı yürütülmektedir?

Hibe ise neden kar amaçlı bir tavır sergilenmektedir?

Eğer sermayenin karını artırmak için yapılıyorsa, neden ihale ve şartname yoktur?

Kamuya resmi bir açıklama yapılmaksızın dairenin dört bir yanında bu çalışmalar nasıl yürütülmektedir?

Yazılı bir izin olmadan Türk Telekom personeli nasıl kamuya ait alanlara girip çıkabilmektedir?

Tel-Sen, sürecin kamu yararına olduğu söyleniyorsa bunun yazılı ve resmi olarak açıklanması gerektiğini belirterek, “Tel-Sen’den köşe bucak kaçmayın” çağrısı yaptı.

Açıklamanın sonunda, “Eğer Türk Telekom personellerine kamuya ait alanlarda müsaade edilmeye devam edilecekse, bakanlık tarafından düşünülen model hem yazılı hem de sözlü olarak Tel-Sen ile paylaşılmak zorundadır. Aksi takdirde, Tel-Sen olarak emekçilerimizle birlikte gerekli değerlendirmeleri yapacak ve kararlarımızı alacağız” denildi.