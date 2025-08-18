  • BIST 10926.62
  • Altın 4400.866
  • Dolar 40.8882
  • Euro 47.8062
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Tel-Sen: Sabrımızın sonundayız

» »
Tel-Sen, Türk Telekom mühendislerinin kamuya ait alanlarda yürüttüğü çalışmalara ilişkin bakanlıkların sessizliğini eleştirerek, “Resmi açıklama yapılmazsa gerekli kararları alacağız” uyarısında bulundu.
Tel-Sen: Sabrımızın sonundayız

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Türk Telekom mühendislerinin kamuya ait alanlarda yaptığı çalışmalarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Tel-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sendikanın iyi niyetinin görmezden gelindiği, yazılı bilgi ve randevu taleplerine yanıt verilmediği belirtilerek, “Sabrımızın sonundayız. İyi polis–kötü polis oyunlarını bırakın” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, resmi hizmet araçları ve kamu personeli eşliğinde Türk Telekom mühendislerinin stratejik öneme sahip noktalardan veri toplayarak raporlar hazırladığı vurgulandı. Buna rağmen bakanlık düzeyinde herhangi bir resmi açıklama yapılmadığına dikkat çekildi.

Sendikanın açıklamasında şu sorular yöneltildi:

  • Çalışmalar bir hibe kapsamında mı yürütülmektedir?

  • Hibe ise neden kar amaçlı bir tavır sergilenmektedir?

  • Eğer sermayenin karını artırmak için yapılıyorsa, neden ihale ve şartname yoktur?

  • Kamuya resmi bir açıklama yapılmaksızın dairenin dört bir yanında bu çalışmalar nasıl yürütülmektedir?

  • Yazılı bir izin olmadan Türk Telekom personeli nasıl kamuya ait alanlara girip çıkabilmektedir?

Tel-Sen, sürecin kamu yararına olduğu söyleniyorsa bunun yazılı ve resmi olarak açıklanması gerektiğini belirterek, “Tel-Sen’den köşe bucak kaçmayın” çağrısı yaptı.

Açıklamanın sonunda, “Eğer Türk Telekom personellerine kamuya ait alanlarda müsaade edilmeye devam edilecekse, bakanlık tarafından düşünülen model hem yazılı hem de sözlü olarak Tel-Sen ile paylaşılmak zorundadır. Aksi takdirde, Tel-Sen olarak emekçilerimizle birlikte gerekli değerlendirmeleri yapacak ve kararlarımızı alacağız” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Maraş’ta Yeni Açılım İddiası18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:31
  • KOOP'un üç iştiraktekinde grev18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:28
  • Merit’ten, hastaneye sedye bağışı17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • Mehmet Zeki Avcı: Yeni kameralarla ilgili bilgi kirliliği giderilmeli17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • 4 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi: 821 sürücüye ceza kesildi!17 Ağustos 2025 Pazar 14:45
  • Akdoğan’ın eski Belediye Başkanı Adem Ademgil hayatını kaybetti17 Ağustos 2025 Pazar 14:43
  • Erhürman: Karma evliliklerden doğan çocukların AB pasaportu alması, anasının ak sütü gibi helal!16 Ağustos 2025 Cumartesi 17:26
  • İstifa eden Milletvekili Khan BBC'ye konuştu16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:09
  • Gümrüksüz makyaj malzemesi ve elektronik sigara ele geçirildi… 3 tutuklu var16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:00
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 251 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti